西勝去年EPS 0.92元
全球NB電池模組廠西勝（3625）去年稅後淨利7,058萬元，年減20.7%，每股盈餘（EPS）為0.92元，展望未來，西勝指出，目前復工率超過九成，且客戶訂單並未減少，4月出貨將回復正常，預估第2季可逐漸穩定。
西勝公布2019年全年合併營收27.4億元，歸屬母公司稅後淨利7,058萬元，分別較2018年略低4.1%與20.7%，EPS為0.92元。
西勝表示，2019年受到首季intel CPU缺貨影響，NB電池模組出貨直到5月才回溫，全球NB市場出貨維持穩定成長，公司的出貨量也自第2季底急起直追，全年營運表現能保持與2018年相當。
西勝董事會同時通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利0.5元，配發率維持在五成以上；以西勝17日收盤參考價11.85元計，現金殖利率約4％。
西勝主要生產基地位於重慶，雖出貨進度受到新冠肺炎疫情影響，但第1季為傳統淡季，目前復工率超過九成，且客戶訂單並未減少，4月出貨將回復正常，預估第2季可逐漸穩定。
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