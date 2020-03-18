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中華徵信所：台灣五十成份股買點來了

聯合報 / 記者沈婉玉／台北報導

中華徵信所昨發表「股價崩跌，台灣五十成份股買點來了」報告指出，疫情蔓延使台股成了外資提款機，台灣五十成份股成為主要受害者，但長線投資者的布局機會也連帶來臨。中華徵信所指出，代表台灣產業績優股的台灣五十成份股中，有卅家公司股價跌幅低於大盤，包括台灣大、廣達、中華電、彰銀、遠傳等相對抗跌。不過，也有廿檔公司股跌幅超過大盤，如國巨、中壽、南亞科及可成等，但跌幅愈深也表示愈接近長線買點。

「台股長期投資價值逐漸浮現」，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股短期波動難以避免，未來主要觀察是疫情控制狀況。但隨著各國央行降息，一來可改善市場流動性風險，另一方面也讓台股的殖利率相對有吸引力。

台股 疫情 外資 提款機

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