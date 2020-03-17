元大S&P原油正2大跌 還有6.5萬人持有

元大S&P原油正2（00672L）狂跌，傳出多個網站貼上該ETF停損文、畢業文，對法人而言，操作難度可能也不低。根據公開資訊觀測站，今（17）日富旺公告處分元大S&P原油正2 3.2萬張，損失約2,600萬元；而整體仍持有該ETF的投資人，還有6.5萬人之多。

富旺過去曾交易元大S&P原油正2、元大滬深300正2、元大S&P黃金正2等ETF，對台股掛牌ETF算有相當熟悉度。由於元大S&P原油正2近期大跌，市場熱度高，使該公司公告受到矚目。

富旺在處分後，仍持有約5萬張元大S&P原油正2，金額近2億元。整體持有元大S&P原油正2的股民，則近6.5萬人。

集保統計到13日為止，元大S&P原油正2共計65,928人投資，前一周約7萬人，顯示ETF雖然大跌，出場者卻不多。股權分布上，多數股民持有1-5張，計1.6萬人，其次持5-10張也有1.1萬人；另有6,820人持股百張以上。

元大S&P原油正2也是目前人氣最高的期信ETF，比富邦VIX 3萬人多出近倍，主要是後者大漲，了結者增加。所有ETF來看，則是僅次於元大高股息20萬人、元大台灣50 10萬人、元大全球未來通訊7.2萬人的第四熱門ETF。