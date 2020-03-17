其祥-KY、合世、精材等股票 18日起預收款券

櫃買中心公告，其祥-KY（1258）股票及其祥二-KY轉換公司債、同致股票自3月18日起預收款券並每5分鐘撮合一次；合世、精材股票18日起預收款券並每20分鐘撮合一次。

其祥生物科技、同致電子股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月18日起十個營業日，對其祥生物科技、同致電子股票，以及其祥生物科技中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣其祥-KY（1258）股票及其祥二-KY轉換公司債、同致股票等有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

合世生醫科技、精材科技股票，最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自3月18日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣合世有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

各證券商於投資人每日委託買賣精材有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。