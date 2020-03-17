金管會放寬資本額逾6億元上櫃股 最快6月後可融資融券

金管會放寬上櫃公司融資融券審查標準，預告實收資本額6億元以上之上櫃公司，不受需獲利限制門檻。證期局副局長張振山今（17）日表示，預計有十餘家上櫃公司受惠，得取得信用交易資格，最快6月底、7月初生效上路。

張振山解釋，目前上市櫃公司融資融券標準不一致，上市公司沒有需要獲利的門檻條件，但同規模的上櫃公司卻有，因此外界希望拉齊讓標準一致，因此證期局參酌外界建議及因應市場需求，研議修正「有價證券得為融資融券標準」第2條第2項第3款第1目規定，放寬上櫃股票得為融資融券資格之審查標準。

未來證期局明定實收資本額達新台幣6億元以上之上櫃公司，得不適用同目所定營業利益及稅前純益之獲利標準，亦即不需占年度決算實收資本3%的規定。張振山表示，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，此次修正草案將預告60天，同時需等到2019年財報公布後適用，因此最快6月底、7月初正式生效上路。

同時張振山補充，用2018年度財報來試算結果，此次修法後會有十來家上櫃公司，可不看獲利可新取得信用交易資格，據統計，目前上櫃公司共計776家，其中已有融資券資格的有646家；上市公司中共計有942檔，其中可融資券的是有929家。