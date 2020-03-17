大魯閣辦理減資彌補虧損 以強化財務結構

大魯閣實業（1432）為強化財務結構並彌補累積虧損，董事會17日決議通過，減資比例約55.3%，減資金額約9.29億元，減資後資本額減為7.5億元，本次辦理減資彌補虧損後，淨值將回到每股10元以上，有效改善財務結構。

大魯閣自2013年以來每年皆為虧損，去年全年營收11.73億元，稅後虧損5.1億元，每股虧損3.04元，大魯閣表示，主要是因去年第4季辦理資產減損所致，董事會通過大魯閣賽道樂園國際股份有限公司依國際會計準則第36號公報規定認列資產減損，損失金額預估3.63億元；另上海基創體育管理有限公司也於認列資產減損，損失金額估1,369.3萬元。

大魯閣表示，過去一年公司積極整頓旗下事業體，進行財務架構調整，自今年起中壢健身房、汐止健身房及棒壘球打擊場嘉義館、台中新時代滑輪場Roller 186陸續開幕，持續以「輕資產重經營」方向調整；雖有武漢肺炎影響，營業現場積極執行防疫措施，影響相對於掌握中。

另外，因鼓勵民眾以運動增加自體防疫能力，故以戶外空間為主的棒壘球打擊場等運動業態，業績相對穩健。

大魯閣也提到，將持續聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，以健全未來事業發展，站穩運動休閒體驗型商業領導品牌。

大魯閣17日股價直落，打入跌停價4.06元，公司預計在6月5日召開股東會。