歐美股市雪崩下跌 台股護盤較穩定

台股跟美股連動性降低了？美國道瓊指數17日創下近3000點的超高跌幅，那斯達克、標普500也紛紛大跌超過11%，英國、德國等歐股也紛紛下跌4~5%，但台股為何只下跌約3%？分析師賴憲政表示，台灣疫情控制相對較好，加上美國聯準會降息，外資沒有動力撤出台灣。福邦證券分析師李春芳則分析，殖利率高與政府護盤，也讓台股處於相對穩定狀態。

歐美指數慘跌

根據《英國廣播公司》報導，美股17日創下1987年以來的最大跌幅，道瓊指數重挫近3000點，來到20188.52點，離2萬大關已經不遠；科技類股那斯達克也下跌324.89點，來到2386.13點；標普500也跌了近12%，下探至1298.78點。

《CNBC》報導，歐洲股市也連帶受到影響。英國FTSE指數收盤也下跌4.01%至5151.08點；國DAX指數也下跌489.93點，來到8742.25點；法國的CAC指數也下跌到3881.46點，跌了5.75%。亞股方面，雖然普遍下跌，但目前看來跌勢沒有歐美股市來得嚴重。

台股相對穩定

台股走勢震盪，早盤指數一度急拉超過300點，跌幅收斂至僅剩小跌40.7點，只是最終依然不敵沉重賣壓，加權指數收在9439.63點，跌278.14點，跌幅2.86%，比美股的3000點歷史跌幅小很多。由於台灣是外資的市場，外資在做投資決策時會全球同步進行，美股跟台股的連動性非常高，近五年（2014-2019）的台股與美股指數連動關係均呈現高度正相關。

但台股近來跌幅約16%，為何沒有跟著美股「大跌」？李春華分析，由於中國的復工率逐漸增加，加上政府應該有運用四大基金或公股行庫進行護盤，以台積電、聯發科跟大立光來說，相對美股沒有跌那麼深，甚至還有小漲，可能就是因為「國家隊」的護盤。

賴憲政提出，台灣的殖利率高達4.2%，是世界第2高，這有助於股票市場穩定，震盪不會像美股那麼大，而且美股這波跌勢比較是因為自己國內疫情的影響造成，台股相對不會跟著連動。另外，由於美國聯準會降息到0%，外資也沒有逃離台灣市場的誘因。

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