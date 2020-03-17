台股買點浮現 國泰金總座李長庚：已進場加碼不少

國泰金今（17）日下午舉行2019年第4季法人說明會，針對新冠疫情衝擊全球股債市上沖下洗、風暴狂襲，國泰金總座李長庚表示，金融市場波動沒辦法避免，但是相對2008年金融海嘯，現在「能拆解應對的功力比以前好一點」，而且國壽去年第3季開始對股票有明顯調整，現有反而是投資機會，響應金管會主委顧立雄要金融業進場買股，他說國壽投資團隊這二個月已進場加碼台股不少，台灣在防疫與台股表現都很優秀，他祝福台灣民眾「身心與財富平安」。

國泰金旗下主要獲利引擎國壽2019年早已因應可能的風險，提早獲利了結，國泰金投資長程淑芬證實，國泰人壽近年對台股持有部位的最高峰是在2018年第4季到2019年第1季，在上漲中去做汱弱留強，調整處分時間已超過一年。

據國壽法說會資料顯示，2019年國壽減碼台股高達1,090億元，占可運用資金比重，從7.5%降至5%，國外股票也減碼了180億元。程淑芬說，在提早因應有下功夫，讓國壽因應部位現在「進可攻退可守」。雖然拉高現金部位，今年收益率可能會比去年低一點，但從資本的強度來看，2018年海嘯當時不動產還沒有市價化，如今國泰金「股東權益不可同日而語，淨值超過8,000億元，波動承受能力會比當時金融海嘯好不少」。

國壽發言人林昭廷補充，金融海嘯時國壽的淨值不到2,000億元，如今就算今年這三個月波動這麼大，到今天淨值都還超過6,000億元以上，現在跟當年已有很大的不同。他說，最近美股波動那麼大，大家都會受影響，但如今國壽淨值資產比高達9.3~9.4%， 這波市場恐慌性修正，「淨值波動修正是沒有那麼大」，國壽的資產配置是「長期持有前景較好的公司」，目前台股跟國際股市反而「很好的買點浮現」，他強調，台股是我們熟悉的地方，有具前景的好股票，國壽很願意長期持有。

至於市場關心美國聯準會降息對國泰人壽的衝擊，林昭廷解釋，目前整個市場波動太大，現階段沒辦法給指引，未來表現也要綜合考量才知道，不過現金比重拉高，投資收益會不如去年，不過好消息是因聯準會降息四碼後，台美利差縮小，使得壽險公司海外避險成本大減。

林昭廷說，以國壽最多比例的CS，避險成本反而從1.7~1.8%降至今年前二月不到1%，這部份讓國壽避險壓力減輕，因此手上一些高等評的債券部位，目前收益率反而較去年底來得好，今年的平均避險成本將維持1~1.5%。目前國壽手上未實現利益截至去年底還有1,100億元，其中股票占45%、債券占55%。

至於銀行方面，金控發言人鄧崇儀表示，美國聯準會降息四碼，對國泰世華銀行利差的影響大約3個基本點（一個基本點等於0.01個百分點），假設國內央行降息一碼，則影響利差約2個基本點，不過他強調我國央行並不一定會跟進降息。

此外國泰金法說會資料顯示，國泰人壽除了調節台股1,090億元外，加碼國內債券高達2,180億元、加碼國外債券4,030億元；目前國壽手上現金部位2,370億元，較2018年底多出1,760億元，是前一年610億元的2.88倍，同維持前一年的現金部位，顯示國壽今年加碼台股的銀彈有機會上看千億元。