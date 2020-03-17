快訊

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

土耳其旅遊團再添4例 15人團已9人染新冠肺炎

台股買點浮現 國泰金總座李長庚：已進場加碼不少

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

國泰金今（17）日下午舉行2019年第4季法人說明會，針對新冠疫情衝擊全球股債市上沖下洗、風暴狂襲，國泰金總座李長庚表示，金融市場波動沒辦法避免，但是相對2008年金融海嘯，現在「能拆解應對的功力比以前好一點」，而且國壽去年第3季開始對股票有明顯調整，現有反而是投資機會，響應金管會主委顧立雄要金融業進場買股，他說國壽投資團隊這二個月已進場加碼台股不少，台灣在防疫與台股表現都很優秀，他祝福台灣民眾「身心與財富平安」。

國泰金旗下主要獲利引擎國壽2019年早已因應可能的風險，提早獲利了結，國泰金投資長程淑芬證實，國泰人壽近年對台股持有部位的最高峰是在2018年第4季到2019年第1季，在上漲中去做汱弱留強，調整處分時間已超過一年。

據國壽法說會資料顯示，2019年國壽減碼台股高達1,090億元，占可運用資金比重，從7.5%降至5%，國外股票也減碼了180億元。程淑芬說，在提早因應有下功夫，讓國壽因應部位現在「進可攻退可守」。雖然拉高現金部位，今年收益率可能會比去年低一點，但從資本的強度來看，2018年海嘯當時不動產還沒有市價化，如今國泰金「股東權益不可同日而語，淨值超過8,000億元，波動承受能力會比當時金融海嘯好不少」。

國壽發言人林昭廷補充，金融海嘯時國壽的淨值不到2,000億元，如今就算今年這三個月波動這麼大，到今天淨值都還超過6,000億元以上，現在跟當年已有很大的不同。他說，最近美股波動那麼大，大家都會受影響，但如今國壽淨值資產比高達9.3~9.4%， 這波市場恐慌性修正，「淨值波動修正是沒有那麼大」，國壽的資產配置是「長期持有前景較好的公司」，目前台股跟國際股市反而「很好的買點浮現」，他強調，台股是我們熟悉的地方，有具前景的好股票，國壽很願意長期持有。

至於市場關心美國聯準會降息對國泰人壽的衝擊，林昭廷解釋，目前整個市場波動太大，現階段沒辦法給指引，未來表現也要綜合考量才知道，不過現金比重拉高，投資收益會不如去年，不過好消息是因聯準會降息四碼後，台美利差縮小，使得壽險公司海外避險成本大減。

林昭廷說，以國壽最多比例的CS，避險成本反而從1.7~1.8%降至今年前二月不到1%，這部份讓國壽避險壓力減輕，因此手上一些高等評的債券部位，目前收益率反而較去年底來得好，今年的平均避險成本將維持1~1.5%。目前國壽手上未實現利益截至去年底還有1,100億元，其中股票占45%、債券占55%。

至於銀行方面，金控發言人鄧崇儀表示，美國聯準會降息四碼，對國泰世華銀行利差的影響大約3個基本點（一個基本點等於0.01個百分點），假設國內央行降息一碼，則影響利差約2個基本點，不過他強調我國央行並不一定會跟進降息。

此外國泰金法說會資料顯示，國泰人壽除了調節台股1,090億元外，加碼國內債券高達2,180億元、加碼國外債券4,030億元；目前國壽手上現金部位2,370億元，較2018年底多出1,760億元，是前一年610億元的2.88倍，同維持前一年的現金部位，顯示國壽今年加碼台股的銀彈有機會上看千億元。

國壽 國泰金 台股

延伸閱讀

金管會再祭救市措施 鼓勵金融業買進績優股

市場陷恐慌 台股大跌278.14點收9,439

法人不挺 金融股賣壓一波波

業界人士首傳確診 金融業禁令連環發

相關新聞

中華徵信所：台灣50成分股買點浮現

中華徵信所今（17）日發表報告，認為「股價崩跌，台灣50成份股買點來了」。文章指出，新冠肺炎疫情蔓延，台股成了外資的提款...

台股「逐筆交易」倒數一周 將有三種委託單、二種價格

台股盤中「逐筆交易」將在3月23日起實施，將採隨到隨撮合，不再被限制 5 秒才成交，而是只要每一筆單子進來就可以立即搓合...

菲律賓暫停股匯交易 投信：影響有限 但恐影響國家評等

新冠肺炎疫情引發全球金融市場動盪，菲律賓開第一槍，宣布今起開始暫停股票、匯市交易，直到另行通知為止，引發新興、邊境市場投資人...

顧立雄鼓勵金融業低接權值股 國泰金總：對台股有信心

台股今跌逾270點，指數創一年多新低，金管會主委顧立雄今早出席立法院院會前受訪，鼓勵金融業能進場低接台股。國泰金總經理李...

台股收跌278點 三大法人賣超219.89億元

美股周一重挫，台股今（17）日開低震盪收低，台積電重挫下，盤中最低下探至9,371.35點，大跌346點，終場以9,43...

記憶體摔落底 威剛、十銓跌停

全球股受創新冠肺炎疫情擴大及原油價格重挫，不過，記憶體相關個股，在第一季產品仍漲價，第二季仍具漲價題材下，先前股價跌勢相對抗跌，今日在法人投信籌碼也出現鬆動下，記憶體模組指標股威剛（3260）及十銓（4967）盤中股價雙雙打到跌停，其餘記憶體股也持續向下破底。

新鋼去年EPS 0.36元 殖利率3.87%創近3年高

不鏽鋼廠新鋼工業 （2032）去年全年稅後純益為4737.5萬元，年增1.88倍，每股純益（EPS）0.36元。新鋼工業決議去年度每股擬配發0.35元，配發率達九成；按照去年度平均股價9.04元來計算，殖利率約3.87%，是近三年最高。

15悍將力挽狂瀾 盼季底作帳行情

台股3月以來震盪走跌，截至昨日為止，三大法人共賣超台股2,682.96億元，不過，投信逆勢買超13.02億元。法人表示，篩選投信3月以來持續加碼標的，包括金像電（2368）、旺宏、世紀鋼、泰碩等15檔，可望成為投信季底作帳行情的指標。

防疫國家隊 成衣雙雄上陣

成衣雙雄今日股價表現抗跌，市場主要看好，油價墜落2字頭，成衣業可望受惠原料跌價，另一方面，紡織業進入國家隊防疫產業鏈，政府並表態，未來政府機關及軍事單位使用的防護衣隔離衣，希望朝全部都是國產來規畫，也增添紡織股盤面題材。

金管會再祭救市措施 鼓勵金融業買進績優股

台股昨天跌破萬點大關，金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮今天早上聯手在開盤前信心喊話，金管會繼上周釋出三項穩定股市措施後，顧立雄今天也表示，將鼓勵金融業買進績優股。

市場陷恐慌 台股大跌278.14點收9,439

金管會主委及財政部長今早開盤前的喊話，曾讓台股開跌346點後，向上彈升約300點，不過，盤中當沖賣壓不小而將指數摜低；受到財政首長喊話，蘋概三王股盤中有買盤進場承接，護盤力道不弱。

新鋼去年EPS 0.36元 第2季展望轉保守

不鏽鋼廠新鋼工業 （2032）去年全年稅後純益為4737.5萬，年增1.88倍，每股純益（EPS）為0.36元。新鋼工業...

熱門新聞

存股族當心！金融股修正 短線不宜介入

外資翻空 下修五科技業展望

美股暴跌2997點 法人：台股恐創波段新低

「剩下20%可跌」 元大S&P原油正2亮下市警訊

台股重挫 國安基金高度戒備

法人不挺 金融股賣壓一波波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。