台股收跌278點 三大法人賣超219.89億元

全球股受創新冠肺炎疫情擴大及原油價格重挫，不過，記憶體相關個股，在第一季產品仍漲價，第二季仍具漲價題材下，先前股價跌勢相對抗跌，今日在法人投信籌碼也出現鬆動下，記憶體模組指標股威剛（3260）及十銓（4967）盤中股價雙雙打到跌停，其餘記憶體股也持續向下破底。

2020-03-17 14:45