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台股收跌278點 三大法人賣超219.89億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（17）日開低震盪收低，台積電重挫下，盤中最低下探至9,371.35點，大跌346點，終場以9,439.63點作收，下跌278.14點，成交量2,360.59億元。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
台股今（17）日開低震盪收低，台積電重挫下，盤中最低下探至9,371.35點，大跌346點，終場以9,439.63點作收，下跌278.14點，成交量2,360.59億元。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

美股周一重挫，台股今（17）日開低震盪收低，台積電重挫下，盤中最低下探至9,371.35點，大跌346點，終場以9,439.63點作收，下跌278.14點，成交量2,360.59億元；三大法人賣超219.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超230.44億元，投信賣超5.85億元，自營商買超（合計）16.41億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.12億元，自營商（避險）買超20.53億元。

台股今日以9,358.64點低盤開出，一度下探至逼近前波低點9,319點，但在股王大立光、鴻海等股盤中翻紅，台積電跌勢收斂下，一度急拉至9,677.07點，跌幅收斂至僅剩小跌40.7點，可惜台積電、鴻海仍是收黑，指數終場收在9,439.63點，跌幅2.86%。

台積電 自營商 台股 三大法人

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