「剩下20%可跌」 元大S&P原油正2亮下市警訊

油價暴起暴落，元大S&P原油正2（00672L）今（17）日淨值從2.4元略升至2.55元，仍逼近2元下市警戒線，證交所特別示警，該ETF有清算風險，呼籲投資人勿過度搶進。值得注意該ETF近期單日跌幅常達10%～20%，目前僅剩兩成空間可跌，若油價再崩，ETF恐快速下市。

元大S&P原油正2是期信型ETF，依規定，此類ETF三天內平均淨值跌掉發行價的九成，或平均規模不及2,000萬元，必須呈報清算。由於油價跌跌不休，元大S&P原油正2淨值急速下行。

該ETF在上周時，盤中淨值便大幅下滑到2元，收盤最低2.8元，已相當接近2元下市警戒線，其後一度反彈又到近日跌至2.55元，證交所今天特別示警，不過也有投資人認為，主管機關可再提早公告，因該ETF每天動輒二、三成的波動，現在再跌一下可能就亮紅燈（剩約20%可跌），不見得能及時反應。

法人也補充，ETF「淨值」公告在發行投信網站，和股市交易的價格有別，若只看股價，恐不知道手上持股怎麼變「壁紙」。以元大S&P原油正2來說，目前股價還有3.4元，跟淨值的2.5元差三成，主要是ETF籌碼不足導致溢價；法令依淨值為準。