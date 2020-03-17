快訊

直播／再創紀錄 我單日增10新冠肺炎境外移入病例

#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

「剩下20%可跌」 元大S&P原油正2亮下市警訊

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
元大S&P原油正2淨值逼近下市門檻，與股市交易的市價有別。圖／元大投信官網
元大S&P原油正2淨值逼近下市門檻，與股市交易的市價有別。圖／元大投信官網

油價暴起暴落，元大S&P原油正2（00672L）今（17）日淨值從2.4元略升至2.55元，仍逼近2元下市警戒線，證交所特別示警，該ETF有清算風險，呼籲投資人勿過度搶進。值得注意該ETF近期單日跌幅常達10%～20%，目前僅剩兩成空間可跌，若油價再崩，ETF恐快速下市。

元大S&P原油正2是期信型ETF，依規定，此類ETF三天內平均淨值跌掉發行價的九成，或平均規模不及2,000萬元，必須呈報清算。由於油價跌跌不休，元大S&P原油正2淨值急速下行。

該ETF在上周時，盤中淨值便大幅下滑到2元，收盤最低2.8元，已相當接近2元下市警戒線，其後一度反彈又到近日跌至2.55元，證交所今天特別示警，不過也有投資人認為，主管機關可再提早公告，因該ETF每天動輒二、三成的波動，現在再跌一下可能就亮紅燈（剩約20%可跌），不見得能及時反應。

法人也補充，ETF「淨值」公告在發行投信網站，和股市交易的價格有別，若只看股價，恐不知道手上持股怎麼變「壁紙」。以元大S&P原油正2來說，目前股價還有3.4元，跟淨值的2.5元差三成，主要是ETF籌碼不足導致溢價；法令依淨值為準。

ETF 元大

延伸閱讀

證交所提醒元大S&P原油正2 ETF淨值已達2.4元

737 MAX停飛加疫情 S&P調降波音評等為BBB

需求崩潰信心崩跌！原油、黃金在內貴金屬無所不跌

元大新基金 創新雙配息

相關新聞

中華徵信所：台灣50成分股買點浮現

中華徵信所今（17）日發表報告，認為「股價崩跌，台灣50成份股買點來了」。文章指出，新冠肺炎疫情蔓延，台股成了外資的提款...

台股「逐筆交易」倒數一周 將有三種委託單、二種價格

台股盤中「逐筆交易」將在3月23日起實施，將採隨到隨撮合，不再被限制 5 秒才成交，而是只要每一筆單子進來就可以立即搓合...

菲律賓暫停股匯交易 投信：影響有限 但恐影響國家評等

新冠肺炎疫情引發全球金融市場動盪，菲律賓開第一槍，宣布今起開始暫停股票、匯市交易，直到另行通知為止，引發新興、邊境市場投資人...

金管會再祭救市措施 鼓勵金融業買進績優股

台股昨天跌破萬點大關，金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮今天早上聯手在開盤前信心喊話，金管會繼上周釋出三項穩定股市措施後，顧立雄今天也表示，將鼓勵金融業買進績優股。

市場陷恐慌 台股大跌278.14點收9,439

金管會主委及財政部長今早開盤前的喊話，曾讓台股開跌346點後，向上彈升約300點，不過，盤中當沖賣壓不小而將指數摜低；受到財政首長喊話，蘋概三王股盤中有買盤進場承接，護盤力道不弱。

新鋼去年EPS 0.36元 第2季展望轉保守

不鏽鋼廠新鋼工業 （2032）去年全年稅後純益為4737.5萬，年增1.88倍，每股純益（EPS）為0.36元。新鋼工業...

益登去年獲利年增逾五成 今年業績成長仍看好

半導體通路商益登科技（3048）公佈去年全年營運結果，在主要通訊相關的產品線出貨成長，再加上近年來市場需求也相當熱絡的真...

不畏大盤跌勢 晶電股價逆勢反彈

LED指標股晶電（2448）近期股價隨全球股市重挫，不過，近日股價修正到年線之後，股價近三個交易日都在年線上下震盪，買盤...

台股逐筆交易倒數 富邦證券：近10萬人次體驗擬真平台

台灣證券交易即將於下周一（23日）實施盤中全面逐筆交易，不同於過去投資人的交易方式，所謂的「逐筆交易」就是隨到隨撮合，不...

群益期貨林致彬：參與歷史 指數低點仍須等待

參與歷史的一刻，切莫抄底接刀，如何尋找大盤底部訊號？群益期貨林致彬分析師表示，可觀察10年線及經濟數據表現，尋找大盤底部...

影／財金雙首長股市開盤前信心喊話 國安基金會情況進場

財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄上午在股市開盤前，對投資人信心喊話。

法人力挺 晶技股價相對強勢

台灣石英元件龍頭廠商晶技（3042），在全球股市暴跌之際股價表現相對抗跌，除了整體產業將明顯翻多的原因外，外資法人力挺也...

熱門新聞

存股族當心！金融股修正 短線不宜介入

外資翻空 下修五科技業展望

台股失守萬點重挫411.1點作收 三大法人賣超374.01億

美股暴跌2997點 法人：台股恐創波段新低

台股重挫 國安基金高度戒備

法人不挺 金融股賣壓一波波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。