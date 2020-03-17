市場陷恐慌 台股大跌278.14點收9,439

美股開低走低，四大指數收盤再次重挫，使今（17）日台股開盤即跌179.13點，一度回測前波低點9,319點，早盤逢低買盤進場拉抬指數來到9,600之上，盤中在9,400區間震盪，終場下跌278.14點，收在9,439.63點，成交量達2,360.59億元。

美國經濟有衰退疑慮，使得投資人再度陷入恐慌，昨日標普500再度觸及熔斷，道瓊收盤創1987年來最大單日跌幅。今日美股期貨電子盤反彈，帶動日股、港股盤中翻紅，不過陸股、韓股仍壓在盤下，跌幅在0.3%至2.4%間。

台股今日走勢震盪，開盤2分鐘內指數殺至9,371點，距離前波低點（2019年1月4日）的9,319點，僅差52點，好在逢低買盤進場拉抬，早盤指數一度彈至來到9,677之上，隨後在亞股疲軟下，盤中在指數在9,400區間震盪，終場留下上下影線。

就權值股表現來看，台積電壓力重重，由於台積電周一ADR收盤大跌14%，是史上首見最大跌幅，加上外資示警今年台積電EPS可能幾乎零成長，外資連續8個交易日賣超台積電，連帶使台積電跌3%或8.5元，另外，鴻海、聯發科也震盪收黑，僅大立光收漲0.26%。

法人認為，全球疫情迅速蔓延，歐美地區淪陷，封城、鎖國、禁航、停產範圍擴大，全球經濟面臨休克狀態。雖然全球央行積極降息救市，美國利率歸零，但此對疫情無效，反引發市場恐懼。

昨日台股萬點再失，中長期均線空頭排列，上檔套牢壓力重重，外資加重賣超，美股持續演出大逃殺，將引爆全球危機，維持保守建議。