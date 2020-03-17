中華徵信所：台灣50成分股買點浮現

中華徵信所今（17）日發表報告，認為「股價崩跌，台灣50成份股買點來了」。文章指出，新冠肺炎疫情蔓延，台股成了外資的提款機，代表台灣產業績優股的台灣50成份股，成為主要受害者，長線投資者的布局機會連帶來臨。

中華徵信所指出，台灣50成份股中有30家公司的股價跌幅低於大盤跌幅的10.54％，其中跌幅最少的10家公司為台灣大(3045)、廣達(2382)、中華電(2412)、彰銀(2801)、遠傳(4904)、華碩(2357)、台泥(1101)、亞泥(1102)、國泰金(2882)、台新金(2887)，顯示相對抗跌。

不過也有20檔公司的股跌幅超過大盤，雖然相對處於弱勢，但跌幅越深也表示越接近長線買點。例如，單周跌幅前五名的國巨(2327)、中壽(2823) 、南亞科(2408) 、可成(2474) 、和泰汽車(2207)，跌幅都超過19％，國巨和中壽跌幅都超過20％。

跌幅六至十名的，包括豐泰(9910) 、友達(2409) 、台塑化(6505) 、遠東新(1402) 、上海銀(5876) ，跌幅都超過14.5％。

中華徵信所指出，台塑四寶此次因原油狂跌使得股價跌幅也頗深，其中，台塑化(6505)及台塑(1301)，單周跌幅分別為16.3％及11.82％，都超越大盤。

雖然基本面受到原油低迷不振的影響，但以台塑來說股價最深跌跌到77.2元，股價已回到2013～2016年中的低點附近，自然是進入了長線買點區。

中華徵信所也提醒，目前看大盤雖然出現趕底的形勢，但是歐美疫情的控制不明，中國大陸復工情況有待觀察，加上全球股市嚴重受創，需要一段時間養息。

目前盤勢見底不是底，即使短線有反彈，仍然值得謹慎看待，切記不可短線搶反彈，而應擇股在跌勢中向下布局，小資族資金有限，缺乏向下攤平成本的能力，更要待大盤真正落底乃至反覆回測底部後才能進場。