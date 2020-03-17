油價下跌＋防疫國家隊加持 成衣雙雄股價逆勢走揚

成衣雙雄今日股價表現抗跌，其中，聚陽（1477）股價逆勢上漲，盤中來到120元，漲幅5.7%，儒鴻（1476）股價早盤一度下殺，來到241元，不過盤中在買盤的強勢拉抬下，由黑翻紅，並來到268.5元，高低點振幅達11%。市場主要看好，油價墜落2字頭，成衣業可望受惠原料跌價，另一方面，紡織業進入國家隊防疫產業鏈，政府並表態未來政府機關及軍事單位使用的防護衣隔離衣，希望朝全部都是國產來規劃，也增添紡織股盤面題材。

聚陽配合國家防護衣、隔離衣的生產，訂單將陸續出貨。公司表示，隔離衣3月將生產22萬件，防護衣預計生產10萬件，在3月底也將開始交貨，未來將配合國家防疫需求生產，也不排除往醫材領域發展。

聚陽表示，在2003年SARS就投入防疫工作，協助生產防護衣，此次再度與政府配合，生產更高品質的防護衣與隔離衣，一切以台灣防疫第一為優先。在原料方面是採用國產的原料，並經過國內紡織所檢驗，在產能方面，防護衣的工廠在嘉義，生產線可月產五萬件，未來將配合政府需求來生產。

聚陽僅有在國家防疫需求時才生產醫療相關紡織品，不過，公司表示，未來也不排除將此產品線做長遠的規劃發展，都是可以評估的方向。

儒鴻日前法說會也透露對上半年營運信心，預估上半年營運將成長，即便訂單出現一些遞延現象，但首季延遲出貨的訂單可望反應在第二季業績。公司也持續拓展產能，包括印尼建廠計畫將在第二季土建發包，預計明年中開始試產。此外，儒鴻亦有參與經濟部號召投入隔離衣生產計畫，公司表示，未來也將持續朝醫療用衣領域發展。