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新鋼去年EPS 0.36元 第2季展望轉保守

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

不鏽鋼廠新鋼工業 （2032）去年全年稅後純益為4737.5萬，年增1.88倍，每股純益（EPS）為0.36元。新鋼工業決議去年度每股擬配發0.35元，配發率達9成；按照去年度平均股價9.04元來計算，殖利率約3.87%，為近三年最高。

新鋼工業去年全年毛利率也攀升至5.16％，公司表示，除成本控制得宜外，接單選擇加強高毛利產品接單，提高了整體獲利、毛利率表現。

展望第二季，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，近期歐美多國確診數大增，新鋼工業修正二月法說會看法，展望轉趨於保守。公司原本預期，因大陸疫情關係，有望帶來轉單效應，然而，如今疫情蔓延全球，接單能動可能受影響。

所幸是，新鋼工業稱，去年底來接獲的外銷急單，售價較內銷訂單高，雖然量不多，挹注首季營收表現，預料三月可持續受惠。新鋼工業二月單月營收為2.47億元，年增38.54%；今年前兩月累計營收為4.76億元，年增3.79%。

後市來看，國際鎳價跌勢未休，對不鏽鋼行情造成一定壓力。新鋼工業觀察，今年來市場庫存偏高，接單雖沒有問題，但售價走跌，恐要等到下半年庫存去化到一定程度，才有機會回升。國內市場則還要觀察政府是否有新的利多政策，以及匯率走勢等。

疫情 營收

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