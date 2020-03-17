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台股「逐筆交易」倒數一周 將有三種委託單、二種價格

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股盤中「逐筆交易」將在3月23日起實施，將採隨到隨撮合，不再被限制 5 秒才成交，而是只要每一筆單子進來就可以立即搓合，成交速度會比現行的集合競價還要快很多，不同於現在的交易方式，將會有三種委託單、二種價格，共有六種委託方式。

富邦證為讓投資人在制度上線前熟悉「逐筆交易」撮合方式，去年10月開始積極推廣，舉辦46場說明會，說明逐筆交易新制並推廣線上擬真平台，鼓勵投資人透過證交所及富邦電子平台進行模擬交易，目前已有將近10萬人次線上體驗。

富邦證表示，集合競價和逐筆交易最大的不同是現行「集合競價」每5秒撮合一次，股價並非隨時都在變動，5秒才會看到新價格，是當買賣雙方掛單上去後，系統會收集在這5秒內的所有委託單，然後依照「規則」決定成交價，「集合競價」是收集買、賣雙方的委託單資料，再以「可以滿足」這一批委託單「最大累積成交量」的價格為最新成交價。

「逐筆交易」是隨到隨撮，舉例來說，當有投資人委託單為買進A股票100元、100張，價格高於、等於目前市面上最低的委賣價，此時系統會由「最低委賣價開始向上成交」，因此會產生不同成交價，直到滿足這100張委買單為止。相反的，委賣單則是由「最高委買價開始向下成交」，直到滿足這100張委賣單為止，若價格重複，就以時間優先原則來作為先後成交順序。

富邦證指出，「逐筆交易」制度將會有三種委託單，二種價格，所謂的價格是與現行機制一樣分為「市價及限價」，因此主要的差異點在於委託單，現行的委託只有一種委託單，只有「當日有效(ROD) 」，必須要輸入「一個價格」、「數量」；「逐筆交易」則有三種委託單、再加上二種價格，共有六種委託方式。

三種委託單包括「當日有效(ROD)」，只要投資人掛出委託後，當日一直到收盤都是有效的；「立即成交或取消(IOC)」，就是掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存，需要再重新委託；「全部成交或取消(FOK)」在掛單當下，市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。

富邦證表示，投資人若對於新制還不熟悉或怕價格劇烈變動，可以採與現行機制相同的「當日有效(ROD) 」的方式委託。

富邦證說，投資人不用過度擔心新制上路後，因隨到隨撮合而造成市場行情價格劇烈變動，證交所特別推出「瞬間價格穩定措施」，目的是讓市場先行冷靜，避免投資人做出不理智的決策，只要當成交價超過前5分鐘加權平均價的3.5%就會觸發。觸發後，會延緩2分鐘撮合，2分鐘過後會以「集合競價」撮合1次，再恢復成「逐筆交易」。

富邦 證交所 台股

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