法人籌碼鬆動記憶體股跌勢擴大 威剛十銓一度打入跌停

全球股受創新冠肺炎擴大及原油價格重挫，不過近期雖然全球股炎漫延，記憶體相關個股，在第一季產品仍漲價，第二季仍具漲價題材下，先前股價跌勢相對抗跌，今（17）日在法人投信法人籌碼也出現鬆動下，盤中記憶體模組指標股威剛（3260）及十銓（4967）雙雙打到跌停，其餘記憶體股也持續向下破底。

威剛向來是記憶體模組廠的指標股，由於中長期產業面看回升，投信法人自去年12月到今年2月，連續三個月大買威剛，三個月累計買超多達30,665張，是近幾年來投信最大一波買超動作，雖然近一個多月以來大盤修正，但投信法人直到近三個交易日才開始賣超該股，今日該股在跌破年線支撐之後，股價明顯走弱，也出現本波首次打入跌停價，法人籌碼出現鬆動下，後市股價仍可能有修正壓力。

在威剛今日盤中打入跌停價之後，也牽動記憶體相關個股走勢，其中，先前同樣一度出現股價逆勢上揚的十銓，今日盤中也同步打入跌停價，補跌效應明顯，另外，南亞科、華邦、群聯、品安及廣穎等股，盤中跌幅也都在6%左右。

市場分析師指出，今日跌勢擴大，除了籌碼面出現法人停損賣壓之外，基本面和先前預期出現變化，也是主要原因。

分析師指出，本波全球股市的重挫走勢中，記憶體相關族群一開始就表現的相對強勢，抗跌的力道明顯，主要由於今年第一季記憶體價格出現一波漲勢，先前不少研調機構及相關業者也看好，記憶體報價第二季有機會持續上漲，促使股價抗跌，不過，在全球疫情擴大之後，目前看來下游的需求包括手機、PC及筆記電腦等，全年出貨都向下修正，勢必對記憶體需求產生衝擊。