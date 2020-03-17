鴻海70元保衛 農曆年後市值縮水3,091億

美股周一重挫，台股今(17)日開低，早盤一度大跌346點，蘋概三王齊開低，鴻海(2317)面臨70元保衛戰，早盤以70.1元開低，一度翻紅至72.8元，但盤中再度翻黑，一度下探至70元，統計鴻海從農曆年以來，股價由高點下滑，跌幅逾2成，市值縮水3,091.44億元。

外資昨日賣超鴻海18,987張，投信賣超18張，自營商賣超3,130張，合計三大法人賣超22,135張，統計外資已連續5個交易日賣超，合計賣超96,866張。

鴻海創辦人郭台銘日前曾表示，在中國大陸各廠區的復工進度超出預期，今年全球經濟面臨挑戰，主要需觀察新冠肺炎疫情對美國消費市場的影響，他認為美股大跌主要是油價的影響。

鴻海在先前的法說會曾表示，目前中國大陸廠區復工已超過季節性需求50%，預計3月底前可恢復季節性正常的產能；今年上半年有機會持平，疫情在第1季可能有部分影響，但長期到2025年毛利率目標10%不變。

外資近期自台股提款，主要鎖定權值股，已連續賣超鴻海5個交易日，但官股則是買進中，鴻海今日以70.1元開出，下跌1元，一度翻紅其後再往下跌，最低下探至70元，盤中力守平盤企圖強烈。