益登去年獲利年增逾五成 今年業績成長仍看好

半導體通路商益登科技（3048）公佈去年全年營運結果，在主要通訊相關的產品線出貨成長，再加上近年來市場需求也相當熱絡的真無線（TWS）藍芽耳機相關元件出貨也持續拉升之下，益登去年全年營收寫下歷史新高，同時，全年全年每股稅後純益也繳出1.65元成績，在半導體通路商中表現相對亮眼。

益登科技去年全年合併營收創下歷史新高，達到968.7億元，營收成長年增約20.70%，以半導體通路商營運向來以穩健來看，益登去年營收成長幅度相對突出，去年全年稅前盈餘達4.9億元，全年稅後純益達3.6億元，全年稅後純益更是較前一年大幅增加51.14%，去年全年每股稅後純益（EPS）為1.65元，較前一年的EPS1.09元，大幅成長51.37%。

對於今年營運，該公司表示，受到新冠肺炎疫情影響，全球電子產業供應鏈和終端消費市場供需情況不確定因素增加，企業需密切注意變化並迅速因應。從應用面來看，5G和資料中心正持續加溫，而諸如TWS等音訊產品、人工智慧物聯網（AIoT）、工業、汽車等新興應用也蘊藏廣大商機，成為益登下一波成長的驅動力，公司繼續積極佈局，以在多變的情勢下開拓更多商機。

益登去年業績成長，市場法人原本看好該公司今年的營收及獲利仍具成長動能，除通訊相關業務外，真無線（TWS）藍牙耳機相關元件，均是今年業績成長的重要來源，法人認為，今年全球電子供應鏈有新冠肺炎衝擊，目前影響程度仍待觀察，不過市場法人仍看好，該公司在維持成長走調之下，有機會首度挑戰千億元營收。