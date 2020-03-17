不畏大盤跌勢 晶電股價逆勢反彈

LED指標股晶電（2448）近期股價隨全球股市重挫，不過，近日股價修正到年線之後，股價近三個交易日都在年線上下震盪，買盤在年線關卡附近出現轉強訊號，今（17）日大盤依然重挫，但該股股價逆勢反彈，股價力拼重新站回年線關卡約27.5元之上，短線來看，若能重新站穩在年線上，後市可望形成短底後，拉出反彈波段表現。

晶電過去在Mini LED研發腳步持續領先市場，該公司去年就開始推出Mini LED產品，隨著今年市場終端需求將增加，市場法人預估，該公司今年下半年在Mini LED產品出貨，可望有更顯著成長，市場法人估計，今年全年整體Mini LED占晶電藍光產能達10%左右水準，且為提供客戶模組解決方案。