台股逐筆交易倒數 富邦證券：近10萬人次體驗擬真平台

台灣證券交易即將於下周一（23日）實施盤中全面逐筆交易，不同於過去投資人的交易方式，所謂的「逐筆交易」就是隨到隨撮合，不再被限制5秒才成交，而是只要每一筆單子進來就可以立即搓合，成交速度會比現行的集合競價還要快很多。

富邦證券從去（2019）年10月就開始積極推廣，透過分公司舉辦46場說明會，說明逐筆交易新制並推廣線上擬真平台，鼓勵投資人透過證交所及富邦電子平台進行模擬交易，推廣至今，已經將近10萬人次線上體驗。

富邦證券表示，集合競價和逐筆交易最大的不同在於，現行的「集合競價」每5秒撮合一次，股價並非隨時都在變動，5秒才會看到新價格，意思是當買賣雙方掛單上去後，系統會收集在這5秒內的所有委託單，然後依照「規則」決定成交價，因此，「集合競價」是收集買、賣雙方的委託單資料，再以「可以滿足」這一批委託單「最大累積成交量」的價格為最新成交價。

「逐筆交易」是隨到隨撮，舉例來說，當有投資人委託單為買進A股票100元、100張，價格高於、等於目前市面上最低的委賣價，此時系統會由「最低委賣價開始向上成交」，因此，會產生不同成交價，直到滿足這100張委買單為止。反之，委賣單則是由「最高委買價開始向下成交」，直到滿足這100張委賣單為止，若價格重複，就以時間優先原則來作為先後成交順序。

「逐筆交易」制度將會有三種委託單，二種價格，所謂的價格是與現行機制一樣分為「市價及限價」，因此，主要的差異點在於委託單，現行的委託只有一種委託單，只有「當日有效(ROD) 」，必須要輸入「一個價格」、「數量」，然而「逐筆交易」則有三種委託單、再加上二種價格，共有六種委託方式，三種委託單包括「當日有效(ROD)」，只要投資人掛出委託後，當日一直到收盤都是有效的；「立即成交或取消(IOC)」，就是掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存，需要再重新委託；「全部成交或取消(FOK)」在掛單當下，市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。

富邦證券表示，投資人若對於新制還不熟悉或怕價格劇烈變動，可以採與現行機制相同的「當日有效(ROD) 」的方式委託。由於「逐筆交易」與現行的「集合競價」制度大不相同，因此，在新制上路倒數前，投資人可透過富邦證券所提供的擬真平台註冊並體驗下單，熟悉ROD、IOC和FOK等各種新式委託的下單方式及了解其差異，進而調整自身的看盤及交易習慣。

另外，投資人也不用過度擔心新制上路後，因隨到隨撮合而造成市場行情價格劇烈變動，證交所特別推出「瞬間價格穩定措施」，目的是讓市場先行冷靜，避免投資人做出不理智的決策，只要當成交價超過前5分鐘加權平均價的3.5%就會觸發。觸發後，會延緩2分鐘撮合，2分鐘過後會以「集合競價」撮合1次，再恢復成「逐筆交易」。