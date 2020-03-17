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聚陽獲隔離衣、防護衣訂單 股價逆勢漲

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）配合國家防護衣、隔離衣的生產，訂單將陸續出貨。公司表示，隔離衣3月將生產22萬件，防護衣預計生產10萬件，在3月底也將開始交貨，未來將配合國家防疫需求生產，也不排除往醫材領域發展。聚陽今（17）日股價受此激勵，逆勢上漲，盤中來到120元，上漲5.7%。

聚陽表示，在2003年SARS就投入防疫工作，協助生產防護衣，此次再度與政府配合，生產更高品質的防護衣與隔離衣，一切以台灣防疫第一為優先。在原料方面是採用國產的原料，並經過國內紡織所檢驗，在產能方面，防護衣的工廠在嘉義，生產線可月產五萬件，未來將配合政府需求來生產。

聚陽僅有在國家防疫需求時才生產醫療相關產品，不過，公司表示，未來也不排除將此產品線做長遠的規劃發展，都是可以評估的方向。

聚陽

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