群益期貨林致彬：參與歷史 指數低點仍須等待

參與歷史的一刻，切莫抄底接刀，如何尋找大盤底部訊號？群益期貨林致彬分析師表示，可觀察10年線及經濟數據表現，尋找大盤底部訊號。

以波動率恐慌指標來觀察，目前全球市場正面臨自1987年黑色星期一與2008-2009年金融風暴以來，最大的波動水準，道瓊指數行情發生熔斷（美國電子盤在台灣時間06:00至21:30美股開盤前，上漲或下跌的限制為5%，漲幅或跌幅頂多到5%，稱為熔斷）稀鬆平常。

3月9日至3月16日短短一周，市場便出現三次熔斷，不論上漲或下跌都發生因大波動的熔斷行情，這也一再顯示目前市場的恐慌情緒，而黃金、指數同向下跌，更代表著資金抽離金融市場，現金為王的保守情況。

林致彬表示，先看10年線，往年在多頭格局下，10年線皆為有效支撐，在歷經3至5個月後，就會迎來反彈格局；同時亦提醒，切莫於剛觸及10年線便立即快速進場，可等待於10年線來回整理數月後，正式突破整理區上緣，才是技術面指數擺脫空頭的時機。

其次，投資人也不用預設低點，10年線ㄧ定要符合上述情況，且嚴守停損，一旦10年線失守，行情將重演金融海嘯，甚至有過之而無不及的股災，最主要原因乃是此次危機為疾病產生的人流、金流停滯，資金斷鏈後，至少兩季度面臨衰退無可避免，因此，投資人宜保守為宜。

最後，經濟數據、企業財報想必接下來公布的時候，初期必然造成持續性回跌走勢，但若發現市場對於經濟數據與企業財報不再反應，甚至疫苗已經要開始施打，屆時才是可能的低點位置。