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財金首長聯手信心喊話 國安基金不排除隨時開會

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會主委顧立雄今天(右)表示，台股基本面不錯，還算是在理性範圍，會密切關注台股的狀況。財政部長蘇建榮(左)也表示，不排除隨時召開國安基金管理委員會，國安基金視狀況決定進場。記者／林麗玉攝影
金管會主委顧立雄今天(右)表示，台股基本面不錯，還算是在理性範圍，會密切關注台股的狀況。財政部長蘇建榮(左)也表示，不排除隨時召開國安基金管理委員會，國安基金視狀況決定進場。記者／林麗玉攝影

台股昨天重挫411點，跌破萬點大關，財政部長蘇建榮及金管會主委顧立雄今天早上聯手在開盤前信心喊話，蘇建榮表示，國安基金密切關注台股情況，不排除隨時召開臨時委員會議，視情況決定是否進場。

蘇建榮及顧立雄今天出席立法院院會，開盤前聯手對投資人信心喊話，強調台股基本面佳，投資人要有信心。

蘇建榮表示，台股過去這二天，成長量均在2,000億元以上，顯示台股動能仍在，但因美股震盪幅度相當大，國安基金會密切關注對台股影響，對於台股不排除隨時召開臨時委員會議，視情況決定是否進場。

根據國安基金條例第8條規定，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，可啟動國安基金。

國安基金啟動前，也必須先召開委員會議，由各黨派代表組成的委員會，決定是否符合動用國安基金護盤條件，因此，召開臨時委員會議，是國安基金會否啟動的先前指標。

國安基金 台股 顧立雄

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