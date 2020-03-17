金管會再祭救市措施 鼓勵金融業買進績優股

台股昨天跌破萬點大關，金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮今天早上聯手在開盤前信心喊話，金管會繼上周釋出三項穩定股市措施後，顧立雄今天也表示，將鼓勵金融業買進優股。

顧立雄表示，金管會今天早上針對美股收盤情況，做了討論，並針對台股因應措施交換意見，台股仍在理性範圍內，投資人對台股要有信心。

金管會會密切關注，目前美股期指已回穩，顧立雄說，台股基本面呈現仍有信心，我們鼓勵買進庫藏股，執行中有33件，上周增加15件，也會鼓勵金融業買進績優股。

金管會上周四宣布首波穩定股市三措施，包括鼓勵上市櫃公司買進庫藏股、召開業績發表會及鼓勵投資人定期定額方式長線布局，今天再度祭出，鼓勵金融業買進績優股措施。

顧立雄表示，各國均嚴陣以對疫情擴散情形，也相繼提出貨幣政策及財政政策，包括降息、QE寬鬆政策、大舉購債等，均有助市場穩定。

他說，美國決定採取7,00億元QE寬鬆政策，雖然美股現貨反映並不買單，但仍有一定資金行情挹注。

顧立雄說，台股有3.9%的高殖利率，外資仍青睞，金管會會密切關外資動向，目前外資雖有賣壓但資金並未匯出，錢仍停泊在台灣，台灣疫情控制很好，會給投資人很大信心，相關紓困、振興政策也陸續推出，會進一步擴大經濟動能。