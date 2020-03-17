金管會再祭救市措施 鼓勵金融業買進績優股
台股昨天跌破萬點大關，金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮今天早上聯手在開盤前信心喊話，金管會繼上周釋出三項穩定股市措施後，顧立雄今天也表示，將鼓勵金融業買進優股。
顧立雄表示，金管會今天早上針對美股收盤情況，做了討論，並針對台股因應措施交換意見，台股仍在理性範圍內，投資人對台股要有信心。
金管會會密切關注，目前美股期指已回穩，顧立雄說，台股基本面呈現仍有信心，我們鼓勵買進庫藏股，執行中有33件，上周增加15件，也會鼓勵金融業買進績優股。
金管會上周四宣布首波穩定股市三措施，包括鼓勵上市櫃公司買進庫藏股、召開業績發表會及鼓勵投資人定期定額方式長線布局，今天再度祭出，鼓勵金融業買進績優股措施。
顧立雄表示，各國均嚴陣以對疫情擴散情形，也相繼提出貨幣政策及財政政策，包括降息、QE寬鬆政策、大舉購債等，均有助市場穩定。
他說，美國決定採取7,00億元QE寬鬆政策，雖然美股現貨反映並不買單，但仍有一定資金行情挹注。
顧立雄說，台股有3.9%的高殖利率，外資仍青睞，金管會會密切關外資動向，目前外資雖有賣壓但資金並未匯出，錢仍停泊在台灣，台灣疫情控制很好，會給投資人很大信心，相關紓困、振興政策也陸續推出，會進一步擴大經濟動能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言