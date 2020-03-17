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顧立雄：對台股有信心 蘇建榮：國安基金視狀況進場
美國股市16日開盤就下跌，以跌掉將近3000點作收，被形容是股市自1987年以來最糟的一天，川普也提到，美股可能會導致經濟衰退。對於美國股災的相關因應，金管會主委顧立雄今天表示，台股昨天已反映部分美股的收盤狀況，但大家要對台股有信心，以目前狀況看，台股基本面不錯，還算是在理性範圍，會密切關注台股的狀況。
財政部長蘇建榮也表示，國安基金部分，台股過去這幾天成交都在兩千億元以上，代表動能都還在，但因為美股這兩天的震盪大，國安基金會密切關注影響，對於台灣股市的狀況，不排除隨時召開國安基金管理委員會，視狀況決定進場。
顧立雄說，經過財金兩部會的討論、交換意見，認為昨天台股收盤已反應道瓊指數的美股現貨收盤，美股本來漲了1900多點，後來道瓊指數跌了1500多點，台股則是跌了411點，已經反映了美股的收盤。至於今天早上，美股收盤跌了2997點。顧立雄說，這也反映投資人的恐慌心理，展現賣壓。顧說，大家要對台股有信心，以目前狀況這樣看，台股還算是理性範圍，會密切關注台股的狀況。
顧立雄表示，從現在看，道瓊期貨指數已經回穩，他對台股的表現還是有信心，會鼓勵買進庫藏股，目前執行中的有33件，上周增加15件，並也會鼓勵金融業買進績優股。顧立雄說，看得出來，現在世界各國都嚴正以對，相繼提出相關的貨幣政策及財政政策，包括降息、寬鬆政策、大舉購債等，都會有助市場穩定。
顧立雄說，目前美國決定用七千億元的寬鬆政策，盡管美國道瓊現貨不買單，但還是會有資金行情灌入，相對台股，因為基本面不錯，外資還是會青睞，會密切關注外資狀快，盡管有賣壓，但不是這麼大，會密切關注。加上台灣本身的疫情控制好，也會給投資人信心，也會進一步擴大經濟動能。
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