聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電開盤下跌11.5元 市值失守7兆元
台積電ADR周一重挫14%，收在44.9美元，台積電(2330)今(17)日以265元開低，下跌11.5元，市值失守7兆元，下滑至6兆8,715.56億元，盤中一度回升到270.5元。
台積電ADR周一收盤大跌14%，是史上首見最大跌幅，終場以44.9美元作收，下跌7.33美元，台積電今日開低重挫，早盤一度失守270元，以開盤價265元計算，市值縮水2,981.99億元。
外資昨日賣超台積電41,867張，投信買超175張，自營商賣超5,214張，合計三大法人賣超46,906張；累計外資連續8個交易日賣超台積電，合計賣超25萬9,707張；台積電去年第3季獲利每股配發2.5元現金股利，預計19日除息，近期面臨外資持續賣壓。
亞系外資最新報告下修台積電今明年每股盈餘預估，今年每股盈餘由原預估18.46元降至13.45元，降幅27%，明年每股盈餘由原先預估的20.98元降至19.78元，降幅6%，亞系外資調降台積電目標價，由380元降至336元，重申優於大盤表現評等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言