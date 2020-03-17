台積電開盤下跌11.5元 市值失守7兆元

台積電ADR周一重挫14%，收在44.9美元，台積電(2330)今(17)日以265元開低，下跌11.5元，市值失守7兆元，下滑至6兆8,715.56億元，盤中一度回升到270.5元。

台積電ADR周一收盤大跌14%，是史上首見最大跌幅，終場以44.9美元作收，下跌7.33美元，台積電今日開低重挫，早盤一度失守270元，以開盤價265元計算，市值縮水2,981.99億元。

外資昨日賣超台積電41,867張，投信買超175張，自營商賣超5,214張，合計三大法人賣超46,906張；累計外資連續8個交易日賣超台積電，合計賣超25萬9,707張；台積電去年第3季獲利每股配發2.5元現金股利，預計19日除息，近期面臨外資持續賣壓。

亞系外資最新報告下修台積電今明年每股盈餘預估，今年每股盈餘由原預估18.46元降至13.45元，降幅27%，明年每股盈餘由原先預估的20.98元降至19.78元，降幅6%，亞系外資調降台積電目標價，由380元降至336元，重申優於大盤表現評等。