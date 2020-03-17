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川湖斥資20億元興建二廠 將生產廚具導軌

經濟日報 / 記者 蕭君暉/台北即時報導

伺服器滑軌與廚具導軌大廠川湖，旗下子公司川益科技新建二廠，今日在南科高雄園區舉行動土典禮。新建二廠預計投入約20億元，主要用於廠房興建、添購相關設備、自動倉儲等，新廠預計2021年底完工，2022年正式啟用。

川益科技二廠廠地面積約1.7萬坪，連同原本的一廠共3.4萬坪，將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自 動無人搬運物流系統，建構一套完整的智慧化生產基地。

川益二廠完工後，將投入高品質高階廚具導軌的全自動化生產製造，以及一廠持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算的相關產品。

川湖2019年合併營收48.69億元，年增9.8%，每股稅後純益(EPS)為16.35元，較2018年的EPS18.64元下滑，主要是因為新台幣升值導致業外匯損，川湖2019年毛利與營業利益為近三年最佳表現，法人看好，川湖可望持續受惠雲端資料中心與5G中長期發展趨勢。

亞系外資近期發布研究報告指出，川湖受惠營收規模放大及產品組合改善，2019年第4季毛利率55.7%、營業利益率44.9%皆優於市場預期，且營收仍有成長空間。

亞系外資認為，2020年伺服器需求變化不大，但由於供應鏈短期受阻，川湖2020年第1季部分訂單可能延後到第2季，預估川湖2020年伺服器滑軌產品營收將成長4%，與全球伺服器出貨量預估成長率一致，並預估廚房導軌產品營收將成長15%。

營收

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