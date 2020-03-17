美股大逃殺 台股開盤跳跌179.13點

美股開低走低，四大指數收盤再次重挫，使今（17）日台股開盤跳跌179.13點，開在9,538.64點，回測前波低點9,319點（ 2019年1月），蘋概三王中台積電壓力重重，早盤跌幅超過3%，而大立光、鴻海跌幅在1%內。

聯準會出乎意外調降利率至零，加上美國總統川普表示疫情恐持續至8月，美國經濟有衰退疑慮，使得投資人再度陷入恐慌，雖然聯準會紐約分行再向市場投放5,000億資金，但市場並不領情，盤中標普500再度觸及熔斷，道瓊收盤創1987年來最大單日跌幅。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌2,997.1點，或 12.9%，收在20,188點；標普500指數下跌324.89點，或11.9%，收在2,386.13點；Nasdaq指數下跌970.28點，或 12.3%，收在6,904.59點；費半指數下跌245.48點，或 15.8%，收在1,298.78點。

法人認為，全球疫情迅速蔓延，歐美地區淪陷，封城、鎖國、禁航、停產範圍擴大，全球經濟面臨休克狀態。雖然全球央行積極降息救市，美國利率歸零，但此對疫情無效，反引發市場恐懼。

昨日台股萬點再失，中長期均線空頭排列，上檔套牢壓力重重，外資加重賣超，美股持續演出大逃殺，將引爆全球危機，維持保守建議。