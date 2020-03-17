波動度上升 吳佩奇：跨式操作有獲利契機

新冠肺炎疫情在歐洲多國確診人數迅速增加，市場對疫情的擔憂除了反映在美股指數上周頻頻出現觸發熔斷機制而暫停交易外，美國密西根大學3月消費者信心亦大幅下滑。

國泰證期分析師吳佩奇指出，昨（16）日台股不但未因美國聯準會罕見大動作一次調降四碼利率的救市之舉反彈，反而隨亞股再度走低。從籌碼部分觀察，波動率指數（VIX）值再創44.65%的近高，代表整體市場多空態度的選擇權未平倉多空比下滑到104%。

外資台指留倉口數雖然仍在3萬口之上，但在台指選擇權卻持續偏空操作。外資在期貨與選擇權出現交易方向不一致，顯示在大幅波動的行情下，屬於沒有方向性的套利交易仍然活絡。

吳佩奇認為，即使目前負乖離以大，但行情仍受避險情緒影響，在波動度上升的情形下，以買進跨式（同時買進同履約價的買權與賣權）較可望有獲利契機。