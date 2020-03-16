存股族當心！金融股修正 短線不宜介入

金融股一向是存股族偏好的標的，金融股今天的重挫，從股價評價面上看似有介入機會，但法人提醒，其獲利基礎已然動搖，存股族宜留意金融業的股息政策與營運展望。

短線上，金融股走低隱含獲利下修的風險，近期又逢市場殺盤，不宜介入。

美國聯準會為了預防市場流動性惡化，繼3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點）之後，又再宣布降息4碼，來到0%至0.25%的目標區間，同時，也啟動7,000億美元量化寬鬆措施。

惟降息引起市場疑慮，憂心疫情影響程度或將比原先預期的嚴重，偏空心態加劇，盤面類股指數全數翻黑，金融指數更來到近兩年半來的新低位置。進一步觀察，相關金融股股價淨值比因股價下跌而走低，以壽險為主的富邦金、國泰金、開發金、新光金、中壽等股價淨值比介於0.75~0.54倍，而玉山金、兆豐金、華南金、第一金、合庫金、中信金、元大金等以銀行為主的金控或銀行股以及元大期、群益期等證券股則仍有大於1倍的水準。

金融股獲利多半穩健，因此，高股利殖利率的題材往往於股價走跌之際浮現，並為市場視為投資契機，然以目前的金融環境來看，兆豐國際投顧董事長李秀利、日盛投顧總經理鍾國忠皆提醒，短線不宜介入金融相關標的。

在低利率環境下，不利壽險業債券投資的新錢收益率，再來，此次聯準會降息也將影響利差，不利銀行外幣利差，而更重要的是，新冠肺炎將對經濟造成衝擊，因此，金融股從評價面上看似有介入機會，但其獲利基礎已然動搖，包括企業債、金融商品槓桿部位等風險將是金融股所需面臨的挑戰。

就交易面來看，在市場看壞短線經濟前景、投資信心尚未恢復的情況下，買盤畏縮，風險性資產不受投資人青睞，近20日即可見三大法人持續從金融股撤出，累積賣超量多在10萬張以上，預期在疫情止穩之前，賣出金融股仍會是法人調節台股的操作。