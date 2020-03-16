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金融業第一家 京城銀決買庫藏股護盤
新冠肺炎疫情衝擊全球股災、台股跌破萬點大關，京城銀行（2809）今（16）日董事會決議買回庫藏股，預計明 （17）日起開始買回1萬張，買回價格區間28元至35元之間，若股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。
京城銀16日收盤價29.1元，下跌2.85元，單日跌幅高達8.92%，為今天金融股跌幅最重，股價淨值比跌落到僅0.77倍，成交量爆出7,600多張，三大法人同步賣超達到合計2,600多張，其中，前兩個交易日均買超的外資，今天反手賣超900多張，投信賣超700多張，自營商賣超800多張。
京城銀今天董事會決議，為維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法規定，配合政府防疫護盤救市工作，買回庫藏股1萬張，預定買回區間自17日起至5月15日止。
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