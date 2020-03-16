台股市值跌破30兆 外資持續自台積電提款

台股今(16)日收在9,717.77點，萬點宣告失守，總市值也跌破30兆元，下滑至29兆5,518.4億元，外資仍持續從權值股、金融股提款，單日賣超台積電(2330)41,867張，高居賣超個股之冠，連續8個交易日賣超；買超個股中除了ETF之外，以低價及題材股居多，其中聯電獲得外資連二買。

台股今日開低走低，指數摜破萬點收在最低，終場以9,717.77點作收，下跌411.1點，成交量2,093.79億元；三大法人賣超374.01億元，其中外資賣超333.54億元，投信賣超0.47億元，自營商賣超（合計）39.99億元，台股市值單日減少1兆2,452.7億元；三大法人全數賣超，官股則是買超66.5億元，連續4個交易日買超。

統計外資賣超前十大依序是台積電、富邦VIX、中信金、兆豐金、友達、群創、鴻海、玉山金、元大金、新光金；買超前十大依序是元大台灣50反1、國泰美國道瓊正2、聯電、晶技、康那香、富邦上証反1、國光生、凱美、中環、欣興。

外資今日賣超台積電41,867張，投信買超175張，自營商賣超5,214張，合計三大法人賣超46,906張；累計外資連續8個交易日賣超台積電，合計賣超25萬9,707張；台積電去年第3季獲利每股配發2.5元現金股利，預計19日除息，近期面臨外資持續賣壓，今日開低走低收在276.5元，下跌13.5元，市值縮水3,500.6億元。

鴻海也是開低走低，早盤以73.9元開低，盤中最高74.3元，終場則收在今日最低的71.1元，市值減少485.2億元，外資今日賣超鴻海18,987張，投信賣超18張，自營商賣超3,130張，合計三大法人賣超22,135張，統計外資已連續5個交易日賣超，合計賣超96,866張。

外資賣超壓力持續，台股重挫，官股成為多頭重要支撐，今日買超66.5億元，買超前十大個股(以張數來看)依序是群創、台積電、鴻海、新光金、台新金、合庫金、中信金、華南金、玉山金、東元等；官股買超台積電8,709張。

以金額來看，官股買超前十大依序是台積電、鴻海、聯發科、大立光、鈊象、台化、晶電、玉山金、原相、合庫金；買超台積電金額24.61億元、買超鴻海5.08億元、買超聯發科2.36億元。