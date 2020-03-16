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台股失守萬點重挫411.1點作收 三大法人賣超374.01億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今(14)日開低走低，蘋概三王大立光、台積電(2330)、鴻海齊挫，指數摜破萬點收在今日最低，終場以9,717.77點作收，下跌411.1點，成交量2,093.79億元；三大法人賣超374.01億元。記者余承翰／攝影
台股今(14)日開低走低，蘋概三王大立光、台積電(2330)、鴻海齊挫，指數摜破萬點收在今日最低，終場以9,717.77點作收，下跌411.1點，成交量2,093.79億元；三大法人賣超374.01億元。記者余承翰／攝影

台股今(14)日開低走低，蘋概三王大立光、台積電(2330)、鴻海齊挫，指數摜破萬點收在今日最低，終場以9,717.77點作收，下跌411.1點，成交量2,093.79億元；三大法人賣超374.01億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超333.54億元，投信賣超0.47億元，自營商賣超（合計）39.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.97億元，自營商（避險）賣超14.02億元。

美Fed降息4碼，但市場不埋單，美股期指再度跌到熔斷，台股今日以10,069.42點開低，早盤雖一度拉升翻紅至10,130.8點，可惜賣壓沈重，台積電棄息賣壓重，股價失守年線，收在276.5元，跌幅4.65%，大立光收3,725元，跌幅8.25%，鴻海收71.1元，跌幅4.69%，大盤指數震盪走低失守萬點，收在9,717.77點，跌幅4.05%。

自營商 台積電

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