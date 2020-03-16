台股失守萬點重挫411.1點作收 三大法人賣超374.01億

因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，但美股期指再度跌到熔斷，連帶今（16）日台股不僅萬點防線再度失守，終場大跌411.1點或4.05%，收在9,717.77點，成交量達2,093.79億元。法人認為，市場持續圍繞在恐慌氛圍之中，先關注晚上美股表現。

2020-03-16 14:28