Fed降息市場不埋單 台股重挫411.1點收9,717

因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，但美股期指再度跌到熔斷，連帶今（16）日台股不僅萬點防線再度失守，終場大跌411.1點或4.05%，收在9,717.77點，成交量達2,093.79億元。法人認為，市場持續圍繞在恐慌氛圍之中，先關注晚上美股表現。

Fed在不到兩周內的第2次降息，今日一口氣將聯邦基金利率目標區間調降足足1個百分點（4碼）至接近於零，來到0%至0.25%的目標區間，並將至少增加債券持有規模7,000億美元。美股期指應聲重挫，反映市場擔心Fed降息至此會因此沒有可抵擋經濟衝擊的工具可用。

而在亞股方面，韓股、中國股市疲軟，跌幅在1.1%至2.5%間。而香港金融管理局（HKMA）也跟進降息腳步，將基準利率下調64個基點，由1.50%降至0.86%，即時生效，這也是香港近兩周內的二度降息。日股今日表現的逆勢抗跌，市場關注中午日本央行將召開緊急政策會議。

盤中指數跌幅再度擴大，就類股指數來看，早盤仍走揚的生醫類股盤中也不敵賣壓，由紅翻黑；另外，跌勢較重的在汽車、油燃、觀光、光電、金融等。

在權值股中，逆勢收漲的僅有統一超，和泰車打入跌停，國巨、研華、中壽跌幅超過7%，受到降息影響金融股壓力重重，而蘋概三王中的台積電、鴻海皆跌4.6%、大立光則跌8.2%。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，上周五美股大漲近10%，然今日Fed降息使美股期貨再度熔斷，亞股偏弱，市場反應劇烈，而持續受到新冠肺炎疫情影響，台股盤面上仍以疫情概念股為指標，因此呈現電子與防疫蹺蹺板，主要關注今晚的美股走勢。