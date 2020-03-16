Fed降息市場恐慌 台股重挫411點收9717

因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，但美股期指再度跌到熔斷，連帶今（16）日台股不僅萬點防線再度失守，終場大跌411.1點或4.05%，收在9,717.77點，成交量達2,093.79億元。法人認為，市場持續圍繞在恐慌氛圍之中，先關注晚上美股表現。

Fed在不到兩周內的第2次降息，今日一口氣將聯邦基金利率目標區間調降足足1個百分點（4碼）至接近於零，來到0%至0.25%的目標區間，並將至少增加債券持有規模7,000億美元。美股期指應聲重挫，反映市場擔心Fed降息至此會因此沒有可抵擋經濟衝擊的工具可用。

亞股方面，韓股、大陸股市疲軟，跌幅在0.3%至2.1%間。而香港金融管理局（HKMA）也跟進降息腳步，將基準利率下調64個基點，由1.50%降至0.86%，即時生效，這也是香港近兩周內的二度降息。

受疫情影響仍深，生醫類股逆勢走揚，資訊服務指數表現抗跌，另外，跌勢較重的在汽車、油燃、觀光、金融等。

在權值股中，逆勢上漲的僅有可成和台灣高鐵，和泰車跌幅超過6%，受到降息影響金融股表現成壓，跌幅在2%至4%間。而蘋概三王跌幅也在1.7%至3.8%間。

台幣升值7.5分

【記者仝澤蓉／台北報導】美國聯準會（Fed）台灣時間3月16日清晨5點突然宣布大降息4碼，聯邦基金利率降至0%-0.25%，幾近於0利率，並啟動高達7000億美元量化寬鬆（QE）計畫，加重避險情緒升溫，韓元重挫、日圓飆升，台幣則不甩台股大跌，股匯脫鉤，甚至升值7.5分。

主要亞幣方面，人民幣兌美元中間價今天來到7.0018，較前一交易日升15基點，韓元貶值，一度觸及1222韓元價位，日圓則一度彈升至105.72附近。

台幣今天早盤以30.25元兌1美元、貶值4分開出，開低之後隨即反彈偏強走勢，盤中一度來到30.135元兌1美元，升值7.5分。