快訊

校園拚防疫！侯友宜：6月底前新北師生不准出國

詩人何曾離開人間世？永遠的搜索者楊牧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜書伍：聯強將採取「積極穩健配息」政策

經濟日報 / 記者蔡銘仁／台北即時報導
聯強國際總裁杜書伍 本報系資料庫
聯強國際總裁杜書伍 本報系資料庫

聯強（2347）日前公布去年（2019）財報，並決議配發2.6元股息，以近日收盤價計算，殖利率高達7.7%。針對股利發放政策，聯強總裁杜書伍指出，未來將採取「積極穩定配息」，將「籌資」與「股息」分離政策，公司若因業務成長、併購而有增加資金需求，將獨立尋求籌資方式，而不影響股息發放。

杜書伍感謝長期持有聯強股票股東的支持，他指出，聯強創立31年來，每年都是獲利，即使在最艱苦的環境，至少都有每股2元的税後淨利。過去幾年偶有為提升公司財務結構，而保留較多獲利的做法，未來的股利政策，期望讓聯強的股東能有長期穩定優渥的股息收入。

聯強受中美貿易戰衝擊，積極推動「精實」策略，去年全年合併營收3,400億元，年減11%；稅後純益達68.2億元，創下歷年次高記錄；每股純益（EPS）4.09元，若扣除2018年因處份美國新聚思股票一次性收益，獲利大幅成長16%，獲利與EPS均創下八年新高。

聯強 股息

延伸閱讀

聯強去年獲利近八年新高 激勵股價反彈

達爾膚去年EPS 4.26元 擬發現金股利3.86元

達爾膚去年EPS 4.26元 每股擬配3.86元股息

友達喊話 財務結構良好

相關新聞

Fed一口氣降息4碼 台股開盤跌59.45點

為了因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，使今（16）日台股開盤下跌59.4...

杜書伍：聯強將採取「積極穩健配息」政策

聯強（2347）日前公布去年（2019）財報，並決議配發2.6元股息，以近日收盤價計算，殖利率高達7.7%。針對股利發放...

台股盤中跌幅擴大 再度失守萬點關卡

為了因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，使今（16）日台股開盤下跌59.4...

台股萬點保衛 官股上周買超241億、買超這檔最多

台股上周跌幅逾10%，外資賣超1,513.9億元，大盤指數上演萬點保衛戰，官股成為最大的支撐力道，統計上周官股合計買超2...

止不住跌勢 台股再度跌破萬點大關

為因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布一口氣降息4碼，美股期貨卻大跌破千點，台股開盤跟著下跌...

法人：台股投資聚焦「雙高一低」

新冠肺炎疫情持續延燒，投資人信心鬆動，市場恐慌情緒加溫。法人認為，儘管新型冠狀病毒疫情尚未平息，但在各國貨幣政策陸續出爐...

隨到隨撮 台股逐筆交易23日上路

台股逐筆交易將於廿三日正式上路，盤中將從「集合競價」改變為「隨到隨撮」，可以立即成交，上路前，投資人必須留意兩大重點。

股災超跌… 宏達電、友達破盤價

受到歐美新冠肺炎疫情延燒，台股上周五一度跌破萬點，多家電子股跌停，不少知名個股甚至出現股價市值低於手中現金的「破盤價」。

國安基金 本周高度戒備

美股上周五大漲，本周國安基金仍不敢掉以輕心，財政部長蘇建榮昨天表示，國安基金將持續密切關注股市動向；他強調，台股動能仍在，防疫也控制不錯，投資人要有信心。

證交所：台股產業體質穩健

上市公司2月營收受到新冠肺炎衝擊，普遍較去年同期下滑，不過證交所統計，疫情爆發之際，半導體、資訊服務及汽車工業等產業營收仍表現亮眼，各較去年同期成長24％、14％及7.9％，顯示台股產業仍具利基，體質相對穩健。

台股短線反彈 訊號亮了

美股四大指數上周五（13日）勁揚，漲幅介於9.2%至10.9%，為台股本周反彈塑造有利環境。法人指出，台股出現技術面留長下影線、台積電ADR上周五強彈領先站回300元大關、台指期夜盤上周五同步大漲、外資期貨加碼淨多單、融資餘額大減等五大短線反彈訊號。

低油價受惠股 市場熱點

石油國輸出組織（OPEC）日前與俄羅斯協議減產破局，沙國開打石油價格戰，引爆國際油價巨幅崩跌。市場分析師認為，油價下跌，將嘉惠運輸業、紡織業及汽、機車等產業，使「低油價受惠股」成為市場關注焦點。

熱門新聞

台股短線反彈 訊號亮了

疫情引發股災 友達市值低於手中現金

Fed一口氣降息4碼 台股開盤跌59.45點

低油價受惠股 市場熱點

股災超跌… 宏達電、友達破盤價

Mini LED成本降 大廠搶用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。