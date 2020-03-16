杜書伍：聯強將採取「積極穩健配息」政策

聯強（2347）日前公布去年（2019）財報，並決議配發2.6元股息，以近日收盤價計算，殖利率高達7.7%。針對股利發放政策，聯強總裁杜書伍指出，未來將採取「積極穩定配息」，將「籌資」與「股息」分離政策，公司若因業務成長、併購而有增加資金需求，將獨立尋求籌資方式，而不影響股息發放。

杜書伍感謝長期持有聯強股票股東的支持，他指出，聯強創立31年來，每年都是獲利，即使在最艱苦的環境，至少都有每股2元的税後淨利。過去幾年偶有為提升公司財務結構，而保留較多獲利的做法，未來的股利政策，期望讓聯強的股東能有長期穩定優渥的股息收入。

聯強受中美貿易戰衝擊，積極推動「精實」策略，去年全年合併營收3,400億元，年減11%；稅後純益達68.2億元，創下歷年次高記錄；每股純益（EPS）4.09元，若扣除2018年因處份美國新聚思股票一次性收益，獲利大幅成長16%，獲利與EPS均創下八年新高。