台股萬點保衛 官股上周買超241億、買超這檔最多

台股上周跌幅逾10%，外資賣超1,513.9億元，大盤指數上演萬點保衛戰，官股成為最大的支撐力道，統計上周官股合計買超241.83億元，買盤逾萬張的個股有12家，其中買超台積電(2330)27,388張最多，合計買超金額達80.42億元，上周官股買超標的主要為電子權股、金融股及傳產權值股。

台股上周五一度摜破萬點，外資仍是持續賣超，統計上周外資超前十大依序是中信金、台積電、鴻海、玉山金、兆豐金、國泰金、富邦金、聯電、新光金、元大金等；其中新光金賣超達21萬4,041張，台積電上周外資超17萬5,660張，鴻海賣超97,664張。

外資上周買超前十大依序是國產、奇力新、中環、正隆、高力、和鑫、泰鼎-KY、新日興、泰金寶-DR、太極等。

官股則是積極買進外資大賣的台積電及金融股等，統計上周官股買超逾萬張的公司有12家，依序是台積電、中信金、鴻海、東元、中鋼、新光金、友達、合庫金、國泰金、富邦金、玉山金、華南金等；呈現外資賣，官股買的對作情況。

至於上周投信買超前十大依序是金像電、長榮、兆豐金、正隆、世紀鋼、奇鋐、台耀、中華電、泰碩、中信金；賣超前十大為友達、群創、華邦電、南亞科、聯電、國巨、健策、和大、原相、欣興。

群益投信董事長賴政昇認為，台股具高殖利率、產業競爭力強、投資題材豐等三大優勢，對台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，中長期來看，台股仍在正向軌道上，但短期在疫情不確定性的干擾下，操作上建議以選股為主，可持續關注擁有科技創新優勢的成長股、供需結構改善的景氣循環股及營運展望穩定增長的高殖利率股，產業部分包括半導體、IC設計、伺服器、5G相關等可留意。