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台股盤中跌幅擴大 再度失守萬點關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股再度跌逾百點，失守萬點關卡。記者余承翰／攝影
台股再度跌逾百點，失守萬點關卡。記者余承翰／攝影

為了因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，使今（16）日台股開盤下跌59.45點，盤中在亞股以及蘋概三王走弱下，台股也再度跌逾百點，失守萬點關卡。

Fed在不到兩周內的第2次降息，今日一口氣將聯邦基金利率目標區間調降足足1個百分點（4碼）至接近於零，來到0%至0.25%的目標區間，並將至少增加債券持有規模7,000億美元。美股期指應聲重挫，投資人擔心Fed降息至此會因此沒有可抵擋經濟衝擊的工具可用。

而在亞股方面，韓股盤中翻黑，中國股市疲軟，跌幅在0.3%至2.1%間。而香港金融管理局（HKMA）也跟進降息腳步，將基準利率下調64個基點，由1.50%降至0.86%，即時生效，這也是香港近兩周內的二度降息。今日萬綠叢中一點紅的日股，表現逆勢上漲，市場關注中午日本央行將召開緊急政策會議。

統一投顧指出，全球恐慌心態蔓延，雖然Fed降息至零利率，並啟動7,000億美元QE計畫，但是美股道瓊期貨暴跌逾千點，觸發期指跌停機制。考量肺炎疫情全球蔓延，各國央行救市政策難有成效，市場投資人信心脆弱，在大盤落底訊號尚未出現前，台股將持續弱勢格局，建議保守操作。

降息 Fed

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