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法人：台股投資聚焦「雙高一低」

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，投資人信心鬆動，市場恐慌情緒加溫。法人認為，儘管新型冠狀病毒疫情尚未平息，但在各國貨幣政策陸續出爐下，資金面將可提供一定支撐，投資策略方面應聚焦高產業成長性、高殖利率且低波動的「雙高一低」族群，以因應市場不確定性。

凱基開創基金經理人顏克丞表示，台股受到國際股市動盪不安干擾，盤勢持續加速趕底，以評價面來看，大盤目前的股價淨值比偏下緣位置，處於中性水位，加上指數走跌進一步推升台股殖利率向上，短線台股仍可望具有殖利率優勢，以提供下檔支撐力道。

雖行政院主計處公布，受到疫情影響，台灣今年2月底的2020年經濟成長率預測值小幅下修至2.37%，但上市櫃企業獲利受惠於轉單效應發酵，有機會進一步挹注台股企業盈餘動能，整體基本面仍將維持中長線溫和擴張的基調，加上台股殖利率近4%，處於中性偏多的位階，仍具投資吸引力，搭配美國聯準會（Fed）降息後資金持續寬鬆，有助於指數呈現震盪整理後再反彈向上的走勢。

在投資方向上，在疫情的影響下，建議可側重疫情受惠族群，以成長股而言，看好5G及雲端產業，其中5G產業的手機、基地台、邊緣運算、聯網裝置及光通訊等各領域，皆可望受益於政府加速5G基礎建設的產業商機，進一步帶動類股表現。

此外，在周期股方面，看好具有缺貨潮利多的記憶體產業，其中DRAM及NAND Flash兩大次族群則有機會因今年供需狀況吃緊，需求增加帶動記憶體報價彈升，進而挹注大廠營收及獲利動能。

整體而言，顏克丞建議，操作策略宜減碼中國內需相關、電子下游及觀光、航空等類股，並逢低介入高產業成長性、高殖利率且低波動的5G、雲端及記憶體族群，嚴控持股水位，分批承接不追高。

高殖利率 台股 疫情

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