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Fed一口氣降息4碼 台股開盤跌59.45點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股開盤下跌59.45點，開在10,069.42點，台股萬點有守，台積電下跌1元，鴻海、大立光跌幅在0.8%至1.3%間。 圖／聯合報系資料照片
台股開盤下跌59.45點，開在10,069.42點，台股萬點有守，台積電下跌1元，鴻海、大立光跌幅在0.8%至1.3%間。 圖／聯合報系資料照片

為了因應新冠肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調降基準利率4碼，使今（16）日台股開盤下跌59.45點，開在10,069.42點，台股萬點有守，台積電下跌1元，鴻海、大立光跌幅在0.8%至1.3%間。

Fed在不到兩周內的第2次降息，今日周日一口氣將聯邦基金利率目標區間調降足足1個百分點（4碼）至接近於零，來到0%至0.25%的目標區間，並將至少增加債券持有規模7,000億美元。美股期指應聲重挫，投資人擔心Fed降息至此會因此沒有可抵擋經濟衝擊的工具可用。

統一投顧指出，全球恐慌心態蔓延，雖然Fed降息至零利率，並啟動7,000億美元QE計畫，但是美股道瓊期貨暴跌逾千點，觸發期指跌停機制。考量肺炎疫情全球蔓延，各國央行救市政策難有成效，市場投資人信心脆弱，在大盤落底訊號尚未出現前，台股將持續弱勢格局，建議保守操作。

Fed 台股

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