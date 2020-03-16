國安基金 本周高度戒備

美股上周五大漲，本周國安基金仍不敢掉以輕心，財政部長蘇建榮昨天表示，國安基金將持續密切關注股市動向；他強調，台股動能仍在，防疫也控制不錯，投資人要有信心。

台灣證券交易所昨也喊話表示，上市公司體質穩健，長期營收增長趨勢可期。

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，上周四美股暴跌逾二千點，使得上周五台股連帶受到波及，盤中重挫七八六點為歷史最大，萬點關卡一度失守，最後收盤跌幅縮小，守住萬點大關。

台股接連重挫，使得上周五美股動向成為國安基金重要觀察指標，所幸上周五美股在川普宣布投入五百億美元抗疫等消息激勵下，道瓊指數一口氣飆漲一九八五點。

上周五美股雖大漲，但因全球疫情持續擴散，國安基金本周仍將高度戒備，蘇建榮表示，國安基金會密切觀察國內外股市變化，必要時將召開臨時委員會議，討論是否需要啟動護盤機制。

財政部官員表示，上周五台股雖大跌，但成交量相當大，高達三千多億元，顯示台股動能仍在，加上台灣在防疫方面做的不錯，還是有投資人願意逢低承接。

據了解，台股是否出現恐慌性賣壓，是國安基金觀察指標之一，以上周五台股表現為例，在開盤一小時內，成交量就有近一千億元，顯示不是無量下跌，相對穩定，就比較不用擔心。

證交所則表示，上市公司營收占比最高的產業如電腦及周邊設備業及其他電子業，其主要公司受疫情影響的生產基地幾已全數復工，產能逐漸恢復中，未來如果疫情趨緩，各產業應能盡速恢復產能，有助提振我國上市公司整體業績表現。

證交所並引述台經院研究報告分析指出，我國半導體及面板業以台灣為生產重鎮，受疫情影響相對輕微，未來因疫情演變，或有機會承接轉單效應。至於通信網路業可藉由台灣與東南亞等其他非中國以外的產能支援，甚至可能爭取轉單商機，預計受此波疫情衝擊程度較小。