台股利基型產業 無畏疫情逆成長

上市公司2月營收受到新冠肺炎衝擊，普遍較去年同期下滑，不過證交所統計，疫情爆發之際，半導體、資訊服務及汽車工業等產業營收仍表現亮眼，各較去年同期成長24％、14％及7.9％，顯示台股產業仍具利基，體質相對穩健。

近期疫情重擊台股，但台股公司基本面健康，證交所觀察，除2月營收有利基產業維持成長，如以滾動式計算，近三月營收較去年同期成長的產業，台灣主力的半導體業、金融保險業、食品工業、汽車工業、宅經濟相關的電子通路業及電商貿易百貨業、防疫類的生技醫療業等，也普遍成長，最高增幅達19％。

證交所指出，若統計最近兩年營收均呈正成長的產業，亦達到12個，包括水泥、食品、紡織、航運、觀光、金融保險、生技醫療、半導體、電腦及週邊設備、電子零組件、資訊服務和其他業，整體上市公司營收持續攀升。

證交所強調，台股公司體質穩健，以104年度至106年度整體營收為28.6兆至30.5兆元，107年度和108年度均突破32兆元，足見國內產業健康，長期營收呈增長趨勢。

對照97年度（2008年）金融海嘯時期，上市公司稅前純益較前年衰退65％，但98年度及99年度分別較前年度成長57％和64％，具重返成長韌性。

台經院研究也分析，我國半導體業及面板業受疫情影響輕微，且未來在疫情發展下，有機會出現轉單。通信網路業亦可藉由台灣與東南亞等其他非中國以外的產能支援，爭取轉單商機，受疫情影響同樣較低。