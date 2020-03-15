證交所喊話：上市公司體質穩健 營收獲利成長趨勢可期

臺灣證券交易所今天表示，受新冠肺炎疫情影響，上市公司109年2月累計營收較去年同期衰退7.76％，惟在疫情衝擊下，仍有半導體、資訊服務業及汽車工業等產業累計營收表現亮眼，分別較去年同期成長24.17％、14％及7.92％，前開產業108年度營收亦較去年同期增長，幅度達6％至18％之間。

證交所表示，上市公司營收占比最高的產業，如電腦及週邊設備業及其他電子業，其主要公司受疫情影響的生產基地幾已全數復工，產能逐漸恢復中，未來如果疫情趨緩，各產業應能儘速恢復產能，有助提振我國上市公司整體業績表現。

若以滾動式計算近3個月營收較去年同期成長產業，如我國主力產業半導體業、民生相關的金融保險業、食品工業及汽車工業，宅經濟相關的電子通路業及電商貿易百貨業、防疫類股相關生技醫療業等，最高成長幅度達到19％。

另經統計最近兩年度營收呈現正成長的產業計有12個，包含水泥工業、食品工業、紡織纖維、航運業、觀光事業、金融保險業、生技醫療業、半導體業、電腦及週邊設備業、電子零組件業、資訊服務業及其他業，整體上市公司營收仍持續攀升。統計104年至106年度整體營收約28.6至30.5兆，107年及108年度整體營收已突破32兆，顯示我國產業體質穩健，長期營收增長趨勢可期。

證交所並引述台經院研究報告分析指出，我國半導體及面板業以台灣為生產重鎮，受疫情影響相對輕微，未來因疫情演變，或有機會承接轉單效應。至通信網路業可藉由台灣與東南亞等其他非中國以外的產能支援，甚至可能爭取轉單商機，預計受此波疫情衝擊程度較小。

證交所也指出，105年至107年度及108年前三季上市公司平均每股盈餘，分別為2.18元、2.26元、2.68元及1.99元，顯示我國上市公司營運獲利亦屬穩定，部分產業短期或可能受疫情亂流影響，致營收與獲利下滑，惟證交所統計，97年金融海嘯時期，上市公司稅前純益較前一年衰退65％，98年及99年度即分別較前一年度成長57％及64％，後續趨於穩定成長。