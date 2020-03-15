乖離過大 搶短機會現 分析師：這點位是最重要防守關卡

上周全球飽受新冠肺炎病毒的肆虐，連帶全球市融市場無一幸免，期貨分析師表示，從技術分析來看，目前所有均線全部被跌破，只剩下10年線的支撐是最重要的防守關卡，而這波急殺回測至9,500點，也剛好是這次大多頭的起漲點，更是台股多頭信心的臨界點。

期貨分析師表示，只要9,500點能夠守穩，將有利吸引回外資歸隊，短線上因乖離過大，加上逆價差來到107點，有利台指期反彈及收斂，加上周三為台指期的月結算日，有利台指期向上結算，操作上雖有搶短的機會，還是要做好自身的風險控制及資金控管。

美國眾議院做出重大決策，通過疫情紓困法案，提供免費病毒檢測及受影響的勞工帶薪病假，為此上周五美股出現報復性的反彈，不過，分析師認為，美股做為全球股市的帶頭羊，利多消息雖能暫時穩定股市行情，但難帶出絕地反攻的信心。

期貨分析師表示，在美國上周五的報復性反彈之前，美股自歷史高點以來已向下修正近30%，至上周五收盤後跌幅仍在20%以上，反觀台灣修正幅度約16%，相較於全球股市，較有能力抵抗新冠肺炎的危機，雖然這波外資出現大量倒貨，期貨多單持續減碼，不過可以從匯率的走勢發現，台幣兌美元在美元升值的過程之中，台幣依然維持強勢，顯示外資減碼而未出走，對台股後市反彈保有銀彈。

期貨分析師表示，從期貨的籌碼面來看，連續兩天回補多單超過萬口，通常會有止跌的力道，將是短線重要的觀察指標。另就過去的經驗來看，台指期通常會出現反彈並再回測第二支腳。

而從前五大及前十大的特定交易人籌碼來看，從3/6開始由多反空，好像嗅到大跌的氣氛，至上周五的未平倉量還是處於空方布局，顯示對台指期的行情相對保守。