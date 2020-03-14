快訊

新店男狠砍騎士遭北檢聲押！犯案原因曝光

英相強生政策髮夾彎 最快下周末起禁大型集會

外資萬點之下 買盤布局策略

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

全球新冠肺炎疫情衝擊股市，台股昨（13）日在美股寫下32年來最慘烈單日跌勢，外資連六賣、指數並一度失守萬點大關；外資法人透露，在10,000點之下，基於國安基金可能進場、美國川普政府祭出新紓困措施等原因，買盤開始回流，點火標的包括半導體、金控等族群。

外資本周天天賣超，在昨日再賣超302億元後，單周賣超金額寫下1,514億元的歷史新高，全周指數高震盪達1,585點，雖因疫情持續蔓延，包括英國最新的預估，全英最壞情況可能有80%人民感染、逾50萬人死亡下，市場對後市看法仍趨於謹慎保守。

連連賣超的部分外資法人卻分析，部分買盤在昨日殺盤過程中，有開始回流的跡象，一方面，是美國眾議院議長佩洛西表示，已接近與川普政府達成紓困措施，以因應疫情衝擊，美股期指由黑翻紅，另一方面，由於下檔十年線9,117點應是國安基金進場的時機，在昨日最低殺至9,636點時，已是以中長線保護短線的進場時機。

外資表示，因為肺炎疫情在短期內仍不會完全落幕，買盤僅是小部分的嚐試回流，後續美股的走勢仍是焦點，而所加碼的個股，由於美國聯準會在下周與下月也可能分別再度降息，因此比較看好長線業績較無疑慮、短線跌深的晶圓代工、記憶體等半導體族群，以現金殖利率題材的大型金控股，另外，一小部分則搶短PA、被動元件股。

外資 疫情 國安基金

延伸閱讀

「白卡」抗疫？各州要求放寬權限 川普政府拒絕

川普接觸2巴西確診者 白宮醫師：無需採檢隔離

除了篩檢新冠病情 川普更想體檢他的選情吧

從「只是流感」到積極應變 病毒殺到門前 川普終於醒了

相關新聞

台股基本面穩 90家上櫃公司殖利率逾5%

隨著台股回檔，企業的股息殖利率開始受到市場關注，據證券櫃檯買賣中心最新統計，目前有多達90家公司股息殖利率超過5%水準；...

集保熱區／電子投票 防疫又省時

今年4至6月約1,700家上市（櫃）公司股東會即將登場，但新冠肺炎疫情仍正迅速地傳播開來，據去年股東會資料顯示，出席股東人數超過200人的場次僅10場，占整體比例不到1%；目前不需過於恐慌，但若股東擔心疫情而減少出席意願，其實也能透過「電子投票」行使股東會表決權，金管會同時也鼓勵投資人以電子投票取代親自出席股東會，且在法源上具有同等效力下，出席股東會的時間成本將有所降低，也能替台灣的疫情防控盡一份心力，何樂而不為呢？

台股一周／大盤坐雲霄飛車 萬點失而復得

本周在世衛組織確認新冠肺炎為全球大流行病、美國總統對歐洲入境30天等多項利空衝擊，全球股市大幅波動，美股更歷經兩次暫停交易。台股本周開低走低，周五加權指數報10,128.87點，收中長黑K棒，累計一周下跌10.54%，一度跌破萬點大關；櫃買指數更是重挫14.43%，連續跌破130、120點的大關。

15檔護盤 祭庫藏股穩軍心

台股本周隨著國際股市跳水，周線下跌1,192.94點，跌幅10.54%，在盤勢風雨飄搖之際，包括宏碁（2353）、京城、麗豐-KY等15檔個股，本周陸續宣布將實行庫藏股，顯示護盤決心，有助增強投資人信心及支撐股價走勢。

台積電19日除息 台股後市風向球

晶圓代工廠台積電將於19日除息，每股預計配發新台幣2.5元，法人認為，台積電除息表現將是下週市場關注焦點，此外，美國聯準...

股海常勝軍／東西情勢翻轉 股市底部將現

1月23日武漢「封城」，陸股2月3日開市大跌，2月4日開低見底2,685點就V型反轉，超過武漢跳空缺口，上證指數還創反彈新高3,074點，大陸封城愈封愈多，每日新增確診人數最高峰在2月5日至8日，每天超過4,000人，到了3月13日確診人數僅增加11例，武漢降到五例，大陸疫情告一段落，「疫始於大雪，發於冬至，生於小寒，長於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄3月5日」，古代中國就是如此。

就市論勢／靜待長線買點浮現

肺炎進入全球大流行，美股數次熔斷閃崩，台股加權指數昨（13）日一度跌破9,700點，所幸終場跌幅收斂，站回萬點收在10,128點，重挫2.8%，櫃買指數收123.44點，跌幅4.25%。

ETN趨勢領航／台股重挫 二檔ETN抗震

受全球新冠肺炎疫情失控及油價重挫等利空重擊，台股本周大跌1,192點，但具防禦特色的元大特股高息N（020008）、統一微波高息20N等二檔ETN跌幅不到10%，展現抗跌力道。

駐龍融資券 下周一啟動

駐龍（4572）掛牌集中市場滿六個月，證交所依規定審查信用交易標準，通過並公告自下周一（16日）起，駐龍得融資券交易。

ABC-KY上市 證交所過關

證交所昨（13）日召開「有價證券上市審議委員會」，審議外國發行人ABC-KY（中文名瑞磁生技）初次申請股票第一上市案通過，ABC-KY後須經證交所董事會審議通過再進入承銷作業。

ESG概念股 公股攬牢牢

美股電子盤昨（13）日重挫後急拉，推升台股拉出長達500點下影線，守住萬點大關；累積此波暴跌，公官股重砸600億元護盤，堪稱台股最大靠山，其中標的鎖定ESG概念股，有望為大盤反彈先鋒。

國安基金研判 市場信心未散

美股「熔斷」燒出全球股災，台股昨（13）日劇烈震盪，開盤暴跌700點、跌破萬點大關，尾盤力守萬點關卡，最後爆出3,000億元大量。國安基金研判認為台股籌碼大量換手成功，市場信心未散，但仍不敢掉以輕心，將緊盯國內外經濟情勢與盤面，準備隨時召開臨時會議進場救市。

熱門新聞

14檔逆勢強漲 反彈指標

台股重摔…上市櫃自救 34家買庫藏股

台積目標價 小摩大砍一成

投資人心情大洗三溫暖 這幾檔從跌停到翻紅震幅大

全球股市哀鴻遍野 本周兩檔ETF火爆寫歷史

抄底買盤進場 台股守住萬點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。