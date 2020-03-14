外資萬點之下 買盤布局策略

全球新冠肺炎疫情衝擊股市，台股昨（13）日在美股寫下32年來最慘烈單日跌勢，外資連六賣、指數並一度失守萬點大關；外資法人透露，在10,000點之下，基於國安基金可能進場、美國川普政府祭出新紓困措施等原因，買盤開始回流，點火標的包括半導體、金控等族群。

外資本周天天賣超，在昨日再賣超302億元後，單周賣超金額寫下1,514億元的歷史新高，全周指數高震盪達1,585點，雖因疫情持續蔓延，包括英國最新的預估，全英最壞情況可能有80%人民感染、逾50萬人死亡下，市場對後市看法仍趨於謹慎保守。

連連賣超的部分外資法人卻分析，部分買盤在昨日殺盤過程中，有開始回流的跡象，一方面，是美國眾議院議長佩洛西表示，已接近與川普政府達成紓困措施，以因應疫情衝擊，美股期指由黑翻紅，另一方面，由於下檔十年線9,117點應是國安基金進場的時機，在昨日最低殺至9,636點時，已是以中長線保護短線的進場時機。

外資表示，因為肺炎疫情在短期內仍不會完全落幕，買盤僅是小部分的嚐試回流，後續美股的走勢仍是焦點，而所加碼的個股，由於美國聯準會在下周與下月也可能分別再度降息，因此比較看好長線業績較無疑慮、短線跌深的晶圓代工、記憶體等半導體族群，以現金殖利率題材的大型金控股，另外，一小部分則搶短PA、被動元件股。