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台股擁三大優勢 賴政昇：中長期不悲觀、回檔現布局點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股面臨萬點保衛，近期震盪加劇，13日一度失守萬點終場收在10,128.87點，群益投信董事長賴政昇認為，台股具高殖利率、產業競爭力強、投資題材豐等三大優勢，對台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機。

賴政昇表示，近期在國際股市連續回檔下，台股震盪劇烈，卻也使得投資時點浮現，特別是台股不僅是台灣投資人最為熟悉的市場，具高現金殖利率優勢，在全球科技創新浪潮中也扮演舉足輕重角色，成長力十足，因此近期回檔反而為中長期投資製造出好買點。

賴政昇認為，理性來看，台灣防疫成果獲國際肯定，因此近期台股表現相較國際股市也相對抗跌，加上台股現金殖利率水準於主要股市中名列前茅，對於國際資金極具吸引力，再者，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結，反而為未來建構更強勁回溫的可能性，因此對於台股中長期表現無須過於悲觀。

賴政昇進一步指出，台股除擁有高現金殖利率優勢外，產業競爭力也強，在當前全球主流創新趨勢如：5G、電動車、物聯網等相關供應鏈中都扮演重要角色，如受惠5G應用的功率放大器、各世代晶片、散射元件等，或是與電動車產業相關的鋰電池、隔離膜。

另外，投資題材豐富也是台股優勢之一，即使在疫情干擾下，依舊能在台股中找到合適的投資標的，如因疫情而受惠的宅經濟概念股，包括電競、遊戲機相關，及與遠端視訊會議和線上教學相關的雲端運算和資料中心個股。

賴政昇表示，根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率近8%、15%，勝率都有八成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達三成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

他強調，台股短線因市場過度恐慌造成的回檔可視為中長線布局良機，對一般投資人來說，定期定額台股基金是最為簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，也有助分散風險、平均成本，建議投資人可趁勢以台股基金布局，抓緊近在身邊的投資契機。

台股 高殖利率 疫情

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