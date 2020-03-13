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台股後市 投信：恐慌中找機會

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

受國際盤影響，台股黑色星期五，今(13)日開盤即下跌680點，尾盤拉回，終場收跌293.45點、下跌2.82%，收10,128.87點，成交量3,021.82億元。富蘭克林華美投信認為，新冠疫情於歐美快速擴散，英國也繼美國之後降息2碼，全球資本市場壟罩恐慌陰影，股市大跌後短期驚魂未定，台股難置身事外，建議短線應保守審慎，冷靜觀察。

富蘭克林華美投信認為，繼美國聯準會後，英國也降息兩碼，雖然各國政府紛紛祭出政策與擴大資金振興方案，但由於全球疫情持續擴大，義大利、美國、菲律賓等地紛紛開始執行封城；儘管市場資金流動性高，台股今天放大量有低接買盤進駐，但建議短線態度應偏保守，在恐慌中尋找投資機會，布局股價趨勢仍向上或是具高現金殖利率的績優個股。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股在歐美疫情擴散衝擊下，全球股市拉回整理，連帶受到影響下挫，儘管中國製造的供應鏈逐漸復工，但歐美疫情狀況嚴峻影響下，陸股短線波動也偏高；台股也連帶受中美兩國影響，波動度也不能置身事外。近期因居家隔離與避免群聚效應產生，也使自動化生產與網路應用議題發酵，短線受市場關注度上升，相關類股也成為討論焦點。

周書玄認為，科技發展趨勢不變，持續看好的產業偏向上游設備，特別是具資本支出端投資所需的項目，例如:上游半導體、光纖、伺服器、電子商務與軟體應用類股，非電子則看好生技醫療、製藥、營建與塑化等大型績優股類，建議宜均衡布局，挑選股價仍為上升趨勢或是大型績優股，短線操作應審慎觀察，建議降低部位，待大盤整理後，再伺機擇優介入。

整體而言，富蘭克林華美投信認為，短線台股仍與美股、科技股的連動關係高，建議降低Beta值，減持消費性電子類，並應分散產業、均衡布局。看好上游資本支出連結的如:半導體、伺服器、光纖與互聯網類股，另外，非電子類股則看好如:生技、醫療與健康食品等類股的績優大型股為主。若不知如何投資，也建議選擇台股基金，或以定期定額方式來做長期布局，累積基金的單位數，靜待疫情漸漸緩和與美國股市止跌，中期反彈之機會。

台股 疫情 半導體

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