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美股暴跌後暴漲！道瓊收漲1985點 創史上最大漲點

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台股驚險守住萬點…三大法人賣超 成交量逾3千億

聯合報 / 記者戴瑞瑤盧宏奇／台北報導
美股又崩跌，財政部長蘇建榮（左）與次長暨國安基金執行秘書阮清華（右）昨在台股開盤前喊話。 記者余承翰／攝影
美股又崩跌，財政部長蘇建榮（左）與次長暨國安基金執行秘書阮清華（右）昨在台股開盤前喊話。 記者余承翰／攝影

新冠肺炎疫情失控引發恐慌性賣壓，全球股市接力「熔斷」，道瓊指數十二日再重挫逾兩千點，亞股受波及，即使財長盤前喊話也無效。台股昨開盤跳空開低，盤中破紀錄大跌七八六點、跌破萬點，午盤後權值股低接買盤湧入，終場驚險守住萬點大關，以一萬○一二八點八七作收，爆出逾三千億元的成交量。

美股道瓊指數連二日崩跌逾千點，十二日再創史上最大單日跌點。財政部昨天上午八點十五分臨時召開記者會，財長蘇建榮與財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華上火線向投資人喊話，強調台灣疫情控制穩定有序，基本面良好，國安基金將密切關注、適時因應，若有必要不排除召開臨時會進場，請投資人不必過度恐慌。

然而，信心喊話擋不住台股法人停損、融資斷頭，以及程式交易的沉重賣壓，台股跳空開低，尾盤由權值股帶動跌幅收斂，買盤湧入台積電、鴻海、聯發科、大立光等，台積電從最低兩百七十五點五元，尾盤一度最高到兩百九十四元，聯發科、大立光也翻紅，推升大盤重回萬點。

外資仍呈現賣超，三大法人賣超兩百九十三億，其中外資賣超三百零二億元。今年以來外資累積賣超三千七百八十九億元，將去年買超的兩千四百四十二億元全數吐回，其賣超金額已超越二○一八年中美貿易戰的三千五百八十億元。

亞股也走跌，韓跌得比台股深，日股跌幅高達百分之六點○八，韓國跌百分之三點四三，香港、新加坡、上海跌幅逾百分之一。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股昨終場表面上守住萬點，但結構不好，有兩百四十家公司都跌。目前台股短線上跌很深，長線待觀察，投資人若「子彈」夠多，可趁低檔陸續布局，若「子彈」不夠多最好停看聽，「現在是不是底部沒有人可以預測到，唯有策略性操作、選擇好股票，再去做布局。」

安聯投信表示，股市似出現築底跡象，但基於歐美疫情尚未到高峰，接下來的兩周市場仍將出現較大波動，歐美疫情勢必影響終端需求，進而牽連企業獲利表現。

昨日新台幣匯市早盤一度重貶一點四角，在出口商拋匯及央行調節下，收斂貶幅，終場新台幣兌美元匯率貶值六分，收在三十點二一元兌一美元，寫下三月以來新低、為連續三個交易日走貶，台北與元太外匯經紀公司總成交量高達二十二點六九億美元。

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