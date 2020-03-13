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新冠肺炎大流行！西班牙宣布：全國進入緊急狀態

行情波動 期貨多空策略好發揮

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股因新冠肺炎疫情，近期走勢上沖下洗之際，「多空策略、絕對報酬」，期貨代操邁向財富管理領域，截至2月底止，永豐期貨全權委託資金規模近3億元，表現突出。

永豐期貨經理事業部副總蘇福熒表示，期貨代操依投資人需求量身打造投資組合，兼顧報酬與風險，程式交易靈活反應市場多空策略，現在面對新冠肺炎延燒衝擊，股、匯、債及原物料行情出現劇烈波動，正是期貨代操策略交易發揮的良機。

期貨全委業務近兩年規模明顯成長，目前開辦的期貨業者包括永豐、富邦、群益、元富、凱基、日盛等六家，其中以永豐期貨表現最為積極，永豐期貨代操委任資金目前已突破2億元，客戶數達56戶，不論是規模及客戶數均大幅領先。

蘇福熒指出，期貨投資具多空靈活優勢，但高槓桿特性也讓一般投資人卻步，合法的期貨全委是很好的入門方式，進入門檻只要100萬元，依投資人的資金規模及風險偏好量身訂做投資組合與交易策略，對於訴求絕對報酬的管理期貨商品而言，是整體資產配置中重要的一環。尤其在市場行情大跌時，靈活快速的策略特性，更能突顯對抗跌價損失及保存資產價值的功能。

面對新冠肺炎疫情延燒，蘇福熒表示，全球面臨供應鏈中斷的疑慮、資金面又有降息增加流動性的刺激，各項變數持續發酵，期貨代操可提供系統化與程序化的多元交易策略，投資標的涵蓋國內外指數、原物料期貨市場各商品，市場行情波動越劇烈，將越有績效發揮的空間。

有別於投信全委規模動輒3,000萬元起跳，目前國內期貨業者推動的代操門檻約在100萬至500萬元不等，在帳戶的管理上委由保管銀行負責管理資金、監督交易的執行及帳務的查核，更能有效確保投資人的資金安全。

期貨 肺炎 疫情

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