全球股市哀鴻遍野 本周兩檔ETF火爆寫歷史

新冠肺炎疫情快速擴散，全球股市哀鴻遍野，本周締造多項歷史紀錄。在台掛牌的ETF中，VIX ETF漲幅繼續稱霸，再來是原油反向及各主要股市的反向ETF，美債正向ETF則受惠於市場預期美國聯準會（Fed）將再降息。另外，兩檔原油正向兩倍槓桿ETF單周跌幅逾五成，同樣創歷史紀錄。

本周有兩檔ETF火爆，每天都是所有台股成交量最多的兩檔證券，都創造單日成交超過100萬張的歷史天量，周成交量也都創歷史新高。一是爆量飆漲的富邦VIX（00677U），全周急漲58.5%，為漲幅冠軍，全周成交335萬張；一是爆量狂跌的元大S&P原油正2，全周暴跌59.8%，為倒數第一，全周共成交逾520萬張。

富邦VIX已連四周收紅，每周漲幅都高於前一周，連續三周成為所有ETF漲幅冠軍，累計3月以來短短兩周已瘋漲123%，13日一度衝到9.19元，多空交戰戰火猛烈，終場收在8.23元，為去年元月以來的高點，完全擺脫下市的疑慮。

是否與何時下市的擔心標的不再是富邦VIX，換成元大S&P原油正2。石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯談判破裂，油價單日暴跌20%，元大S&P原油正2從9日開始，就暴吸資金，每日均量逾100萬張，溢價一度衝到逾200%，幅度遠勝農曆年前的富邦VIX。

元大投信本周成功追加元大S&P原油正2額度，但籌碼很快清空。到13日下午5時，元大S&P原油正2收在3.46元，溢價仍有40%，預估淨值則為3.11元。元大S&P石油也有類似的情況，溢價18.5%，全周跌15%。

街口S&P布蘭特油正2全周暴跌50%，且9日創下13.5萬張的歷史最高量，到13日下午5時的溢價幅度達28.1%。

就13日的成交量來說，富邦VIX以115萬張的成交張數稱王，元大S&P原油正2以近108萬張成為亞軍，再來是元大台灣50反1的61萬張、元大滬深300正2的20萬張、元大高股息的15.7萬張。